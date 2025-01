Um Governo de milionários: quem é quem na nova Administração Trump

Só no núcleo executivo do novo Governo norte-americano há cinco membros com fortunas superiores a 100 milhões de dólares e quatro nomeados com passagem pela Fox News.

Fortunas, donativos e conflitos de interesse. Donald Trump regressa a Washington com um elenco governativo sem paralelo na história norte-americana, com uma dezena de figuras no seu interior ou órbita imediata com mais de mil milhões de dólares em activo. À cabeça, Elon Musk. O homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 450 mil milhões de dólares, não integra formalmente a próxima Administração Trump mas terá a cargo um ambicioso projecto de reforma do Estado, acesso aos vários departamentos governativos e um gabinete nas imediações da Casa Branca.