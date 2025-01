O cessar-fogo tão esperado ainda soluçou, mas chegou mesmo à Faixa de Gaza

Enquanto Israel recebia emocionada as três reféns libertadas, os 2,1 milhões de palestinianos do território viam chegar os primeiros camiões da ajuda humanitária que tanto necessitam.

Israelitas e palestinianos podem hoje ter poucas coisas em comum, depois de uma guerra devastadora de 15 meses que deixou a Faixa de Gaza completamente arrasada. Este domingo partilharam os nervos de uma manhã que deveria ter começado com um cessar-fogo, mas que se foi arrastando sem o sinal desejado de que as armas se tinham mesmo calado. Quase três horas depois da hora inicialmente marcada lá se fez saber que o cessar-fogo tinha oficialmente entrado em vigor: nessa demora, ataques da aviação e bombardeamentos israelitas ainda mataram 19 palestinianos e feriram outros 36.

Uma nota negra num dia que foi luminoso – há muito que israelitas e palestinianos não tinham razões para júbilo. Na Praça dos Reféns, em Telavive, uma multidão de milhares viveu emocionada a entrega dos três primeiros reféns dos 33 que o Hamas acordou com o Governo de Israel libertar em troca de 1904 prisioneiros palestinianos nesta primeira fase. Na Cidade de Gaza, não foi ainda de receber a notícia dos primeiros 90 palestinianos libertados (30 por cada refém), embora os camiões de ajuda humanitária a entrarem pela fronteira de Rafah desde o Egipto tenham sido muito saudados.

Para o Hamas foi altura de emergir em tom vitorioso dos túneis, armas nas mãos, impecavelmente uniformizados e encapuzados para entregar à Cruz Vermelha Internacional as três mulheres escolhidas para marcar o início da troca de prisioneiros. Nessa altura, na Praça dos Reféns houve quem não contivesse as lágrimas, na Cidade de Gaza também não. Por razões diferentes.

Para o Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, o regresso a casa das três mulheres, Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari, “representa hoje um farol de luz na escuridão, um momento de esperança e de triunfo do espírito humano”.

Além disso, “recorda-nos a pesada responsabilidade de continuar a trabalhar para a libertação de todos”, disse o fórum na rede social X. De acordo com o Times of Israel, as três mulheres encontram-se numa condição física relativamente boa.

“A minha alegria é incomensurável”, dizia a palestiniana Om Salah à Al-Jazeera. “Assim que anunciaram o cessar-fogo, fiz rapidamente as malas porque estou pronta para ir para a Cidade de Gaza. Os meus filhos estão extremamente felizes por irem ver as nossas famílias, os nossos parentes e as nossas terras. Aqui, estamos sempre assustados e preocupados, mas em casa vamos ficar muito felizes e a alegria vai voltar às nossas vidas.”

Muitos palestinianos aproveitaram as primeiras horas do cessar-fogo para se lançarem a caminho em direcção ao norte do território, para saber das suas casas, das suas terras, dos seus parentes e vizinhos. Só para, na sua maioria, darem de caras com um cenário de pura destruição: como se pode ver pelas imagens de drone da CNN que mostram os três principais aglomerados do Norte de Gaza transformados em escombros: Beit Hanoun, Jabalya and Beit Lahia.

“Chegámos aqui de manhã, mesmo antes de anunciarem o cessar-fogo”, dizia à Reuters um desolado Amal Abu Eita junto às ruínas da sua casa em Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados da Faixa de Gaza. “Viemos com esperança, pensando que podíamos encontrar uma única divisão, qualquer coisa simples, apenas um pequeno abrigo para nos proteger. Mas ao chegarmos, deparámos com a situação que podem ver – é trágico.”

Enquanto os palestinianos aguardavam que Israel cumprisse a sua parte do acordo, libertando os 90 prisioneiros que foram trazidos de vários estabelecimentos israelitas para a prisão de Ofer, localizada junto à localidade palestiniana de Beitunia, na Cisjordânia (a segurança israelita chegou a disparar gás lacrimogéneo e balas de borracha fazendo nove feridos ligeiros, de acordo com o Crescente Vermelho), em Gaza recebia-se de braços abertos o fluxo contínuo de camiões da ajuda humanitária que começaram a entrar no território assim que as autoridades israelitas o permitiram.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA) declarou que tinha 4 mil camiões prontos a entrar em Gaza. Os camiões do Programa Alimentar Mundial, outra agência da ONU, foram mesmo os primeiros a entrar no enclave assim que as tréguas foram declaradas.

Quando o futuro de Gaza ainda está muito indefinido, dependendo das negociações das próximas fases (a segunda fase deve ser iniciada deste domingo a 16 dias), a Autoridade Palestiniana, que governa a Cisjordânia, já se está a mobilizar para a possibilidade de vir a estender a sua autoridade também à Faixa de Gaza.

O Presidente Mahmud Abbas recebeu este domingo o primeiro rascunho de um plano de segurança para a reconstrução de Gaza, delineado pelo seu Governo em conjunto com o Crescente Vermelho. As duas partes reuniram-se, segundo a Europa Press, “para coordenar o trabalho das equipas de campo de cada sector com as diversas instituições civis e internacionais”.