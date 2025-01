Um cessar-fogo que chega a Gaza no meio do vento e da chuva

Com seis em cada dez edifícios destruídos, a quase totalidade dos 2,1 milhões de habitantes deslocados, muitos deles a viver em tendas ou abrigos improvisados sem as mínimas condições para aguentar os rigores do Inverno, altura em que as noites são frias e os dias chuvosos, o início do cessar-fogo é uma boa notícia no meio de um futuro pantanoso para os palestinianos da Faixa de Gaza.

“Sinto-me como se finalmente tivesse encontrado água para beber depois de ter estado perdida no deserto durante 15 meses. Sinto-me viva outra vez”, disse à Reuters Aya Mohammad, 31 anos, a partir de Deir Al-Balah, no centro de Gaza, onde se abrigou com a família depois de ter fugido da cidade de Gaza.

A resposta de Israel ao ataque do Hamas de 7 de Novembro de 2023 deixou um rasto de destruição no pequeno território palestiniano densamente povoado. Em 471 dias, quase 47 mil pessoas morreram em Gaza e mais de 110 mil ficaram feridas. As Nações Unidas dizem que 90% das habitações existentes na região foram afectadas: 160 mil destruídas e 276 mil muito ou parcialmente danificadas.

O número de mortos, no entanto, pode ser substancialmente maior. De acordo com um estudo independente de investigadores da London School of Hygiene & Tropical Medicine, publicado na semana passada na Lancet, o ministério da Saúde palestiniano tem sido conservador nos números apresentados, 41% mais baixos do que realmente seriam. Só entre 7 de Outubro de 2023 e 30 de Junho de 2024, os investigadores colocam a fasquia dos mortos pela ofensiva israelita em 64.260, numa altura em que o ministério do Hamas falava em 37.877. Segundo a investigação, a guerra poderá ter diminuído a população palestiniana de Gaza em 3%.

Para os que se sobreviveram a estes 15 meses de bombardeamentos, ataques aéreos, tiros e a ameaça constante de a morte lhes cair dos céus a qualquer momento, mesmo nas zonas que as Forças de Defesa de Israel chegaram a definir como seguras, a notícia do cessar-fogo é como se marcasse o princípio do resto das suas vidas, ainda difusas em muitas questões, mas pelo mais seguras.

Sobre o futuro a médio e longo prazo tudo está indefinido – até porque não se sabe se este cessar-fogo irá mesmo durar, em que estado ficou a capacidade operacional do Hamas, quem controlará o território, haverá zonas tampão, anexações. Porém, a curto prazo para os palestinianos de Gaza é uma oportunidade para poderem ter acesso à ajuda humanitária necessária para enfrentar melhor os rigores do Inverno.

“Israel tem de levantar imediatamente as restrições à ajuda e às agências humanitárias para evitar situações de fome e assegurar o acesso a abrigo, alimentos e cuidados médicos para todos os que precisem”, escreveu a organização não-governamental Norwegian Refugee Council (NRC), que está presente em Gaza e na Cisjordânia desde 2009.

O secretário-geral das Nações Unidas garantiu este domingo, numa mensagem na rede social X, que a ONU “está preparada para apoiar a implementação [do cessar-fogo] e aumentar a prestação sustentada de ajuda humanitária a inúmeros palestinianos que continuam a sofrer”. Para António Guterres, “é imperativo que o cessar-fogo remova os significativos obstáculos políticos e de segurança à distribuição de ajuda”.

I welcome the start of the implementation of the ceasefire and hostage release in Gaza.



We stand ready to support this implementation & scale up the delivery of sustained humanitarian relief to the countless Palestinians who continue to suffer.



It is imperative that this… — António Guterres (@antonioguterres) January 19, 2025

Roupa ou regresso

“A chuva veio e eu não tinha um abrigo adequado. Tudo, dos colchões às roupas, incluindo a tenda, ficou tudo encharcado”, desabafava ao site da NRC Mohammed al-Sayed, pai de seis filhos menores. A família Al-Sayed, como dezenas de milhares de outras famílias em Gaza, vive num abrigo improvisado feito de cobertores e lonas, demasiado frágil para as chuvas fortes e o vento que sopra enregelando os ossos.

Viviam originalmente no bairro de Sheikh Zayed, em Beit Lahia, cidade no Norte de Gaza. Fugiram primeiro para Rafah, no extremo sul, mas com a intensificação dos combates voltaram a subir até se instalarem no centro, em Deir-Balah. Os Al-Sayed são o retrato de inúmeras outras famílias de Gaza que nestes 15 meses tiveram de abandonar as suas casas e andaram a fugir de um lado para o outro.

“O que mais preciso são roupas e uns tapetes para manter os meus filhos quentes. Depois precisamos de um novo abrigo, porque o nosso está alagado”, diz Mohammed al-Sayed. Tal como ele, Aya Mohammad espera que este cessar-fogo lhe traga alguma coisa. No caso dela, um regresso a casa na Cidade de Gaza. “A vida não vai ser melhor, por causa da destruição e das perdas que sofremos. Mas, pelo menos, não haverá mais derramamento de sangue de mulheres e crianças, assim espero.”

O ainda Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no seu último dia no cargo, disse, numas breves declarações para saudar o dia em que as “armas em Gaza se calaram”, que “centenas de camiões entrarão na Faixa de Gaza” para entregar a ajuda de que tanto esperam os palestinianos.

Badr Abdelatty, ministro dos Negócios Estrangeiros do Egipto, país que mediou o acordo de cessar-fogo, junto com o Qatar e os EUA, anunciou no sábado que as autoridades egípcias iriam permitir “a entrada de 600 camiões por dia para a Faixa, incluindo 50 camiões cisterna com combustível”.

Foto Camiões de ajuda humanitária destinados à Faixa de Gaza atravessam o posto fronteiriço de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah, Egito, este domingo MOHAMED HOSSAM / EPA

Este domingo, depois de Israel declarar o cessar-fogo, muitos camiões cruzaram a fronteira de Rafah desde o Egipto, de acordo com as agências de notícias. Jornalistas da AFP testemunharam a longa fila de veículos pesados que aguardavam para entrar em Gaza desde o Egipto.

Uma gota de água no mar de necessidades que 15 meses de intensas operações militares israelitas criou em Gaza. A maioria das infra-estruturas civis no território palestiniano, incluindo hospitais, escolas e abrigos, foi destruída. A destruição de 717 poços deixou a região sem adequada distribuição de água potável. O cálculo da destruição: 36 mil milhões de euros.