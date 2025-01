Aliados políticos de Putin compõem facção “trumpista” no Conselho Europeu

Depois de ter decidido quebrar o protocolo, e a tradição de mais de 200 anos, que tornou a cerimónia de tomada de posse dos Presidentes dos Estados Unidos um evento exclusivamente doméstico, Donald Trump distribuiu convites por chefes de Estado e governo, e também líderes partidários estrangeiros, que subscrevem a sua cartilha política e partilham o seu modelo nacionalista, proteccionista e autoritária de governação.

Notoriamente, o nome do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, ficou de fora da lista de convidados para a cerimónia. O líder iliberal, que se diz amigo pessoal do Presidente eleito dos EUA, visitou Donald Trump no seu resort da Florida, antes e depois das eleições norte-americanas – em Julho, no arranque da presidência húngara do Conselho da União Europeia (para a qual adaptou o slogan MAGA de Trump, prometendo Tornar a Europa Grande Outra Vez), o seu “itinerário pela paz” que passou por Moscovo, Pequim e Mar-a-Lago, valeu-lhe duras críticas dos seus parceiros europeus.

Mas esta relação de proximidade não lhe garantiu um convite para a cerimónia desta segunda-feira, em Washington. “Nenhum líder estrangeiro recebeu um convite oficial”, escreveu o porta-voz do Governo de Budapeste, Zoltan Kovacs, na rede social X, confirmando a ausência de Orbán da tomada de posse de Trump. Dos líderes com assento no Conselho Europeu, só a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi convidada pessoalmente pelo Presidente eleito para o evento que, excepcionalmente, vai decorrer no interior do edifício do Capitólio. Foi a própria que o confirmou, acrescentando que “teria todo o gosto em participar” se a sua agenda o permitir.

Fosse a intenção de Trump recriar uma espécie de coroação para as audiências televisivas, fosse promover a sua imagem de líder incontestado na cena mundial, a lista dos convidados para a sua tomada de posse parece materializar uma “nova internacional reaccionária”, para usar a expressão do Presidente de França, Emmanuel Macron, e do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez. “A lista inclui todos os amigos anti-europeus e pró-russos de Elon Musk, o multimilionário de extrema-direita de origem sul-africana que se tornou o mentor e financiador de Donald Trump”, assinala o correspondente de Bruxelas, David Carreta, autor da newsletter “La Matinale Européene”.

Na UE, vários líderes competiram entre si para obter o estatuto de favorito de Donald Trump. Giorgia Meloni, que não foi tão rápida quanto Orbán a viajar até Mar-a-Lago, estará para já mais bem posicionada para reclamar a “distinção” no seio do Conselho Europeu – e com a iminente ascensão do líder da extrema-direita da Áustria, Herbert Kickl, ao cargo de chanceler, o Presidente norte-americano contará em breve com mais um aliado na instituição da UE presidida por António Costa.

Se o populista Andrej Babis vencer as eleições da República Checa marcadas para Outubro, como indicam as sondagens, poderá mesmo formar-se uma “facção” de amigos de Trump que são, simultaneamente, aliados do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, dentro do Conselho Europeu (a excepção é Giorgia Meloni, cujo partido dos Irmãos de Itália se afastou do líder do Kremlin, ao contrário do seu parceiro de coligação, Matteo Salvini). Geert Wilders, o homem que controla o Governo dos Países Baixos, apesar de estar fora do executivo, também integra esta facção, que conta ainda com o eslovaco Robert Fico.