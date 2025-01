Quinta da Moscadinha. “Queremos ser o primeiro projecto de turismo de sidra no país”

Empreendedor, o madeirense Márcio Nóbrega sempre teve vários negócios, ainda tem (Cais Bar, Hamburgueria do Mercado, Mau Feitio...), mas em 2018, quando adquiriu o que viria a chamar de Quinta da Moscadinha para ali abrir um pequeno hotel rural, cruzou-se com a cultura da maçã e a tradição regional de produzir sidra e aquilo que nasceu fruto do acaso está a dar frutos que ninguém imaginaria há seis anos. De tal forma, que o empresário põe a fasquia bem lá em cima: “Queremos ser o primeiro projecto de turismo de sidra no país.”

