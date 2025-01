Trump quer que criptoactivos sejam prioridade política nos EUA

Novo presidente tem desfrutado de um forte apoio da indústria de criptomoedas, que conta com uma presença poderosa em Washington.

O presidente eleito, Donald Trump, está a trabalhar numa ordem executiva para colocar as criptomoedas [como a Bitcoin] como prioridade política e dar aos responsáveis desse sector uma voz dentro da sua administração, de acordo com fontes próximas do novo presidente.

Espera-se que Trump nomeie os criptoactivos como um imperativo ou prioridade nacional – uma formulação estratégica destinada a orientar as agências governamentais a trabalhar com o sector em causa. Também está a ser trabalhada a criação de um conselho consultivo para representar as prioridades políticas da indústria, acrescentaram as fontes mesmas fontes, que pediram anonimato para poderem falar sobre uma ordem executiva que ainda não é pública.

Trump tem conseguido um forte apoio da indústria de criptomoedas, que tem uma presença poderosa em Washington, apoiada por grupos de acção política bem financiados. Uma série de empresas, incluindo a Coinbase e a Ripple, fez nos últimos meses doações para a comissão de investidura de Trump. Na passada sexta-feira, dias antes da tomada de posse, o sector reuniu-se num evento de apoio a Trump.

A decisão do novo presidente marcaria uma mudança radical para os criptoactivos, que têm sido alvo de investigações durante a administração do presidente Joe Biden, após uma série de casos de fraude de alto perfil, incluindo a falência da FTX.

Agências federais, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), avançaram com mais de 100 acções de execução contra o sector nos últimos anos, e os reguladores dificultaram o trabalho das empresas de criptoactivos com instituições financeiras.

Ainda em discussão para inclusão na ordem executiva está uma directiva para que todas as agências governamentais analisem as políticas sobre activos digitais e eventualmente cessem qualquer litígio envolvendo criptomoedas, disseram as mesmas fontes.

Parar as acções judiciais que têm como alvo uma série de empresas, desde a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, até à startup Ripple, é uma das principais prioridades do sector.

Criação de uma reserva nacional

Também está a ser considerada a criação de uma reserva nacional de Bitcoin, que englobaria as actuais participações do governo norte-americano na maior criptomoeda a nível mundial, afirmaram as mesmas fontes.

O governo dos EUA detém actualmente quase 20 mil milhões de dólares em Bitcoin, confiscados como parte de várias investigações, de acordo com a empresa Arkham. O Bitcoin subiu mais de 50% desde a eleição de Novembro, em parte devido à expectativa de que esta reserva fosse criada.

O preço da moeda virtual mais do que duplicou em 2024. Na manhã de sexta-feira (horário de Nova Iorque), estava a subir quase 5%, situando-se nos 104,69 dólares. A ordem executiva, que poderá ser emitida já na segunda-feira, pode ainda sofrer alterações antes de ser tornada pública. O gabinete de Trump não respondeu ao pedido esclarecimento ou comentário a esta notícia.

Trump prometeu emitir uma série de ordens governamentais sobre vários sectores e questões díspares nos primeiros dias do seu mandato. "O que eu acho que Donald Trump vai fazer é sinalizar que os Estados Unidos estão de volta e que estamos prontos para liderar neste sector", afirmou Kara Calvert, vice-presidente para os assuntos dos EUA na Coinbase Global, a maior bolsa de criptomoedas do país.

"O que está a ser sinalizado para outros países: 'tenham atenção, ou vão ficar para trás'". Apesar dos contratempos regulatórios sob Biden, a criptomoeda expandiu-se nos Estados Unidos, com grandes empresas financeiras, incluindo a maior administradora de activos do mundo, a BlackRock, a lançar fundos negociados em Bitcoin e Ether no ano passado. O banco BNY tem trabalhado para crescer nos depósitos e gestão de criptomoedas e a Cantor Fitzgerald anunciou planos para financiamentos de negócios em Bitcoin.

Trump abraçou a indústria de criptoactivos durante a campanha presidencial no ano passado. Em Julho, foi o cabeça de cartaz de uma conferência de Bitcoin, onde prometeu fazer dos EUA a capital mundial dos criptoactivos.

Vários NFTs [de non-fungible tokens, ou dados digitais únicos] com a marca Trump têm sido lançados nos últimos anos e, em 2024, ele e os seus filhos anunciaram um projecto de criptoactivos chamado World Liberty Financial, que supostamente permite que as pessoas recebam e emprestem “cripto”, mas nenhum tipo de serviço foi de facto apresentado ao mercado.