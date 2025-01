Passes gratuitos para estudantes custaram mais 25% do que o previsto

O Ministério das Infra-estruturas e Habitação (MIH) informou este domingo que a despesa do Estado com os passes gratuitos para os estudantes até aos 23 anos foi de 158,2 milhões de euros, ou seja, mais 25,4% do que os 126 milhões inscritos no Orçamento do Estado de 2024 feito pelo anterior executivo.

De acordo com um comunicado do MIH, o Governo só agora acabou de pagar os valores devidos às empresas de transporte público, no montante de 44,6 milhões de euros.

“No início de 2024, o anterior Governo criou o passe gratuito para jovens estudantes, tendo cabimentado 126 milhões de euros”, diz o comunicado. “Esta verba veio a revelar-se claramente insuficiente para cobrir os custos associados, o que impossibilitou o pagamento da totalidade dos valores no prazo previsto”, refere o MIH. “Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2025, foi já possível proceder ao pagamento dos cerca de 45 milhões vencidos no último trimestre de 2024”, acrescenta, destacando que o custo total com esta medida foi de 158,2 milhões.

“O Governo está focado em garantir a previsibilidade e regularidade nos pagamentos às autoridades de transportes e, consequentemente, aos operadores, parceiros fundamentais a concretização desta política pública”, afirma no comunicado o ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz.

Este ano a medida ficará mais cara, já que o actual Governo alargou a medida aos jovens não estudantes. O alargamento entrou em vigor em Dezembro. De acordo com os dados apresentados pelo Ministério das Infra-estruturas, a medida terá uma despesa acrescida de 40 milhões de euros, tendo sido identificados 241 potenciais beneficiários.