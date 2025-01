Governo ignorou alertas dos pareceres que pediu sobre nova lei dos solos

Associação de Municípios e Ordem dos Arquitectos fazem alertas em pareceres à nova lei dos solos, emitidos a pedido do Governo. Várias das recomendações foram ignoradas na versão final do diploma.

Na preparação do decreto-lei que veio alterar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) — lei que tem sido alvo de críticas por parte da oposição e de especialistas em urbanismo, arquitectura, ambiente e habitação, entre outras áreas —, o Governo auscultou a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Ordem dos Arquitectos, pedindo pareceres a ambas as entidades sobre o diploma que estava prestes a aprovar. As duas acederam ao pedido e entregaram os pareceres solicitados aos ministérios competentes, levantando várias dúvidas sobre as alterações pretendidas pelo executivo e deixando alertas sobre os riscos que estas alterações acarretam, nomeadamente no que diz respeito às dinâmicas de preços da habitação e ao possível impacto ambiental. E, em ambos os casos, o Governo ignorou muitas das recomendações feitas pelos especialistas e acabou por publicar uma lei sem alterar vários dos pontos destacados nos pareceres.