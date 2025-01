Ignacio García Bercero: “A UE precisa de mostrar que está preparada para retaliar”

Ignacio García Bercero, actualmente professor e membro do think tank europeu Bruegel, fez parte, nas últimas décadas, das equipas de negociação de comércio da Comissão Europeia, incluindo a que teve de lidar com a primeira vaga de taxas alfandegárias lançada por Donald Trump no seu primeiro mandato. Dessa experiência retira que, se a União Europeia não deixar claro que está preparada para retaliar contra os EUA, “fica numa posição extremamente frágil” na negociação.

