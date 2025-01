Portugal vence Noruega no Mundial e está na segunda fase na melhor posição possível

A selecção portuguesa de andebol completou neste domingo o pleno de três triunfos na primeira fase do Mundial, ao vencer a co-anfitriã Noruega por 31-28, em Oslo, pelo que parte para a main round - segunda fase - com quatro pontos.

Depois de triunfos sobre Estados Unidos (30-21) e Brasil (30-26), que garantiram desde logo o apuramento para a fase seguinte, Portugal, que ao intervalo já liderava por 14-13, selou também o triunfo no Grupo E.

Na main round, o "sete" luso vai integrar o Grupo III, juntamente com Brasil (parte com dois pontos) e Noruega (zero), e também os três primeiros do Grupo F, as equipas que vai defrontar, a Suécia, a Espanha e o vencedor do Japão-Chile de segunda-feira. Os dois primeiros seguem para os "quartos".