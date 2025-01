Francisco Cabral e Nuno Borges estreiam-se nos “quartos” do Open da Austrália

Pela primeira vez, uma dupla portuguesa vai estar nos quartos-de-final de um torneio do Grand Slam. Francisco Cabral e Nuno Borges somaram a terceira vitória no Open da Austrália e sucedem a João Sousa, que esteve nessa fase da prova de pares masculinos de um major em quatro ocasiões, mas sempre com um parceiro estrangeiro.

Num excelente ambiente da John Cain Arena, com capacidade para 10.500 adeptos, Borges e Cabral ultrapassaram os neerlandeses Tallon Griekspoor (40.º no ranking de singulares) e Botic Van de Zandschulp (84.º), por 7-6 (7/5), 3-6 e 6-3.

“Conhecemo-nos desde os oito ou nove anos de idade. A nossa amizade vem de longa data. É muito especial partilhar o court com ele e é mais fácil em termos de comunicação”, justificou Borges (33.º).

A dupla portuguesa protagonizou um terceiro set perfeito, durante o qual não enfrentaram qualquer break-point, acabando por receber o maior aplauso das bancadas, onde se viram bandeiras portuguesas. “São todos jogadores de singulares e estão habituados a isso, mas para mim é muito especial jogar para uma multidão tão grande”, revelou Cabral (76.º no ranking de pares).

Para repetirem o feito de João Sousa, que disputou as meias-finais do Open da Austrália em 2019, ao lado do argentino Leonardo Mayer, o par luso terá que superar os italianos Simone Bolelli (6.º) e Andrea Vavassori (7.º), quintos na lista de favoritos e finalistas aqui no ano passado (e em Roland Garros).

Em singulares, Novak Djokovic (7.º) venceu o checo Jiri Lehecka (29.º), por 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4), e marcou duelo com Carlos Alcaraz (3.º), para terça-feira. O sérvio acabaria por abandonar a Rod Laver Arena de forma abrupta, sem disponibilizar-se para responder à habitual entrevista no court. Mais tarde, Djokovic justificou-se ao director do torneio (Craig Tiley) e aos media com o facto de um jornalista do canal oficial da prova (Channel 9) ter, dias antes, gozado com ele e com os adeptos sérvios sem ter havido um pedido de desculpa e acrescentou aceitar pagar uma eventual multa – em relação a multas no Open, Daniil Medvedev vai pagar 73 mil dólares (mais de metade do prémio monetário que recebeu) pelo comportamento durante as duas rondas que disputou.

Já Alcaraz guardou energias, pois o britânico Jack Draper (18.º) desistiu lesionado na anca, quando o espanhol liderava por 7-5, 6-1. Será o oitavo confronto entre ambos, com Djokovic a liderar (4-3), depois de ter ganho o último, na final do torneio olímpico de Paris. No outro quarto-de-final desta metade do quadro, Alexander Zverev (2.º) defronta Tommy Paul (11.º).

No torneio feminino, Aryna Sabalenka (1.ª) superou a teenager russa Mirra Andreeva em 62 minutos, com os parciais de 6-1, 6-2. A bielorrussa de 26 anos é a mais nova tenista desde 2004 a ganhar 18 encontros consecutivos em majors disputados em hardcourts e vai prosseguir a tentativa de somar um terceiro título consecutivo em Melbourne frente à russa de 33 anos, Anastasia Pavlyuchenkova (32.ª), que está pela quarta vez entre as oito derradeiras candidatas ao triunfo.

Já Paula Badosa (12.ª) é a primeira espanhola a chegar aos “quartos” no Open da Austrália desde Arantxa Sanchez Vicario (em 1998) e terá como adversária Coco Gauff (3.ª).