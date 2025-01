Um avançado, um rapper e uma carreira que já faz algum sentido

Moise Kean ainda só tem 24 anos. Soa estranho? Talvez um pouco. Já ouvimos falar deste nome há muitos anos – aos 16 já treinava com a equipa principal da Juventus e aos 17 já jogava na Série A –, mas só agora podemos ouvi-lo em condições. No fundo, ouvir algo como “Kean, o rapper goleador”, em vez de algo menos impressionante como “Kean, o talento que se deveria dedicar ao rap”.

Estamos em Janeiro de 2025 e só agora este avançado italiano, que lançou um álbum de rap em Dezembro, pode ser visto como um verdadeiro talento. Marcou neste domingo no empate (1-1) da Fiorentina contra o Torino e colocou a equipa em lugares de apuramento europeu.

Um golo não é grande coisa, mas 16 já são – em 24 jogos. Para contexto, Moise Kean tem uma média de sete golos por temporada desde que é profissional, o que significa que em 2024/25 já mais do que duplicou o valor – e ainda só vamos em Janeiro.

Itália queria um craque

Quando apareceu na Juventus, Moise Kean era apontado como o avançado que poderia quebrar o marasmo que tem vivido o ataque da selecção italiana, com saudades de gente como Inzaghi, Del Piero, Totti, Vieri ou mesmo Luca Toni.

Kean é diferente de todos estes e isso também interessava aos italianos, que não tinham tido muitos avançados desta estirpe. Um jogador que misture técnica, velocidade, força física e potência, numa boa conjugação entre ataque ao espaço e apoios frontais, não é um protótipo especialmente comum no futebol italiano e Kean daria um pouco de tudo isso. Mas não deu.

A Juventus não via nele um Inzaghi, ou sequer um Toni, e abdicou do jogador rapidamente, preferindo encaixar mais de 30 milhões de euros pagos pelo Everton.

As coisas em Inglaterra não correram bem e, apesar do empréstimo com relativo sucesso ao PSG, a carreira tem sido globalmente mediana – na Juventus, no Verona, no Everton e depois novamente na Juventus, por empréstimo dos ingleses.

Porquê? A resposta tem algumas camadas. Moise Kean não tem sido um jogador especialmente focado e já esteve a contas com alguns problemas disciplinares: por questões pessoais como festas proibidas em tempo de covid e por motivos profissionais relacionados com atrasos para treinos e concentrações – aconteceu em Inglaterra, com castigo de Marco Silva, mas também pela selecção italiana.

Outro factor, este mais futebolístico, terá que ver com a vontade do jogador em ser ponta-de-lança. Na Fiorentina, onde chegou nesta temporada, pode sê-lo. Noutros clubes, nem sempre pôde. Ora como jogador lançado para uma ala, ora como mero suplente lançado do banco, a consistência de Kean na posição de avançado-centro foi rara e isso pode ajudar a explicar o insucesso durante alguns anos.

O racismo

Moise Kean também nem sempre fez por parecer um futebolista “a sério”. Além dos já referidos problemas disciplinares, sempre quis ser mais do que atleta, abraçando o mundo da moda e da música.

É errado? Dificilmente alguém poderá dizê-lo com argumentos irrebatíveis, mas, no futebol de primeiro nível, é globalmente entendido que um futebolista tem de sê-lo em primeiro lugar – só depois vem o resto.

Sem que tenha culpa por isso, Moise Kean tem estado também na berlinda várias vezes por insultos racistas e foi tão ou mais falado pelo racismo, pela indisciplina e pelo dinheiro que já movimentou em transferências do que propriamente pelos golos – que não têm tantos como se esperou quando apareceu aos 17 anos, com um perfil muito procurado no futebol italiano.

“Já fiz tudo. Não digo no futebol, mas na vida. Comparado com outros rapazes da minha idade”, diz um homem que já emigrou duas vezes, já teve um filho, já gravou músicas, já combateu o racismo e já sentiu o futebol na vertente feliz de quem é idolatrado e na não tão feliz de quem foi segunda escolha uma e outra vez. Agora, está na fase feliz. Resta saber durante quanto tempo.

Amorim voltou a perder

Dos restantes jogos deste domingo, destaque para a Liga inglesa, que teve mais uma derrota do Manchester United de Ruben Amorim.

E, desta vez, o treinador português, com a habitual frontalidade e humildade, prestou-se a críticas fortes a si mesmo. “Estamos a ser, talvez, a pior equipa da história do Manchester United. É preciso reconhecer e mudar isso (...) chegou um novo treinador que está a perder mais do que o antigo. É inaceitável perder tantos jogos em qualquer clube da Premier League, imaginem no Manchester United”, apontou.