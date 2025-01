FC Porto cai em Barcelos e contestação a Vítor Bruno atinge novos níveis

Adeptos pedem demissão do treinador portista, mas Vítor Bruno diz que continuará no cargo. FC Porto recua para o terceiro lugar, com derrota por 3-1 em Barcelos, e está a quatro pontos da liderança.

Levar a bola até à baliza do Gil Vicente foi fácil para o FC Porto. Difícil foi saber o que se devia fazer com ela. Depois do desaire na Choupana da passada semana, repetiram-se os cruzamentos falhados, remates desenquadrados e falta de garra dos jogadores “azuis e brancos”. Com a derrota este domingo, em Barcelos, por 3-1, os "dragões" ficam agora no terceiro lugar, a quatro pontos do Sporting e a um do Benfica. Nas bancadas, os adeptos agitaram lenços brancos e voltaram a pedir a demissão de Vítor Bruno, mas o técnico sente ainda ter condições para se manter no cargo.

Vítor Bruno tinha garantido que deixaria claro junto dos jogadores que, tal como os últimos, os primeiros minutos do jogo são fundamentais para conseguir uma vitória. Nos primeiros instantes, a mensagem parecia ter passado. Um cabeceamento de Samu tirado em cima da linha por Sandro Cruz aos 9’ indiciava um arranque forte dos visitantes, mas o perigo do FC Porto na primeira parte começaria e acabaria aí.

No lance seguinte, um cruzamento de Fujimoto na esquerda rasgou a defensiva portista, com Pablo Felipe a antecipar-se aos adversários. Com um carrinho na cara de Diogo Costa bem dentro da pequena área, um pequeno desvio bastou para que o avançado brasileiro colocasse a bola dentro da baliza e assinasse o primeiro golo ao serviço do Gil Vicente. Aos 11’, os barcelenses apanhavam-se na frente do marcador.

Apesar de a vantagem ter surgido inesperadamente, os gilistas aproveitaram a passividade portista e assumiram um papel de controlo no jogo. Nos 45 minutos iniciais, os ataques dos “galos” fizeram-se praticamente em exclusivo pela ala direita dos, aproveitando-se da fragilidade demonstrada por João Mário.

Da defesa, ao meio campo e ao ataque, Vítor Bruno não gostava do que via. Fez saltar de uma só vez seis jogadores para o aquecimento, mas aguardaria pela segunda parte para mexer na equipa. Samu foi o jogador mais inconformado na primeira metade. O avançado espanhol corria, saltava e batalhava por cada bola, mas poucas vezes – ou nenhumas – recebia a bola dos médios portistas de frente para a baliza.

Depois de uma primeira parte em que foi uma nulidade, Galeno foi o primeiro sacrificado por Vítor Bruno. Gonçalo Borges foi o escolhido para extremo direito. Bastaram três minutos para que o substituto fizesse por justificar a aposta. Um ressalto após um remate de Namaso sobrou para o espaço ocupado pelo recém-entrado: com um remate em arco, desviou a bola de Andrew e fez rebentar os adeptos azuis e brancos presentes em Barcelos. Estava feito o empate aos 48'.

O balão de oxigénio duramente conquistado foi esvaziado num par de minutos. Aos 53', na sequência de um canto, Josué surgiu sem marcação ao primeiro poste e fez o segundo golo com facilidade.

Com a contagem decrescente para o minuto 90, os portistas começaram a jogar mais com o coração do que com a razão. E a expulsão de Nico González só piorou o cenário. Mas, aos 87', novo balão de oxigénio para o FC Porto e Vítor Bruno. Novamente Gonçalo Borges, desta feita com um remate colocado a partir da direita, fazia o empate (2-2). Esta nova esperança, contudo, demoraria apenas alguns segundos a ser perdida.

Ainda durante os festejos do golo, o árbitro Fábio Veríssimo sinalizava um lance irregular no início da jogada dentro da área do FC Porto. Após revisão, não teve dúvidas: Otávio fez penálti e o Gil Vicente merecia um penálti. Os barcelenses não perdoaram e, de um possível empate, o marcador passou para um 3-1 favorável aos portistas.

Positivo/Negativo Positivo Gil Vicente A expulsão do treinador Bruno Pinheiro deixou a equipa "orfã" ainda no primeiro tempo, mas os gilistas conseguiram manter a serenidade, assumiram as rédeas do jogo após o primeiro golo e não se amedrontaram com o empate portista. A boa exibição deste domingo dá continuidade à série positiva de jogos em Barcelos, com os "galos" a assegurarem três pontos fundamentais para a manutenção. Negativo João Mário O lado defendido pelo lateral portista foi uma autêntica auto-estrada para os gilistas nos primeiros 45 minutos. Aproveitando-se da debilidade dos “dragões”, o Gil Vicente fustigou este lado da defesa do FC Porto, tendo sucesso em várias das incursões no meio campo “azul e branco”. Entre lançamentos falhados e disputas perdidas, João Mário esteve muito aquém em Barcelos.

Os lenços brancos e insultos já se tinham visto, mas foram reforçados nos minutos finais. A contestação a Vítor Bruno atingiu novos níveis. Falta agora saber se terá condições para se manter como treinador dos "azuis e brancos". Para o próprio, o assunto não se coloca, conforme deixou claro na conferência de imprensa que se seguiu à partida.

“Enquanto sentir que sou parte da solução e não do problema, está o assunto encerrado”, resumiu, dizendo que será o primeiro a dizer quando sentir não ter condições para continuar no comando técnico dos portistas