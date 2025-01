Tesouros reais escondidos na Segunda Guerra reaparecem na Lituânia

A descoberta foi feita em Dezembro, mas só começou a aparecer nos jornais no início de Janeiro, quando as peças resgatadas já estavam em condições de ser mostradas. Os arqueólogos tinham-nas encontrado sob uma escadaria na catedral de Vilnius, embrulhadas em jornais de 1939.

Coroas, anéis, colares, um ceptro e medalhões com figuras reais representadas, tudo do século XVI, período a que os especialistas se referem como a “idade de ouro” lituana, terão ali sido escondidos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas de Hitler e Estaline invadiam a Polónia.

Os arqueólogos e especialistas em ourivesaria acreditam que se trata de peças feitas especificamente para serem depostas junto aos membros da família real no decurso dos rituais fúnebres que acompanharam os seus sepultamentos.

“Estas insígnias funerárias que pertenceram aos monarcas da Lituânia e da Polónia são tesouros históricos de valor incalculável”, disse o arcebispo de Vilnius, Gintaras Grusas, num comunicado aqui citado pelo jornal francês Le Figaro e distribuído aos jornalistas 6 de Janeiro, na conferência em que as peças foram apresentadas publicamente pela primeira vez. “São símbolos da longa tradição do Estado lituano, sinais da capital Vilnius e magníficos trabalhos de ourivesaria e joalharia.”

Foto As peças foram encontradas sob uma escadaria da catedral de Vilnius Cortesia: Arquidiocese de Vilnius

Exemplares do “notável” trabalho do ouro naquela parte da Europa há 500 anos, algumas das peças agora resgatadas, incluindo uma coroa, terão pertencido a Alexandre Jagelão, um grão-duque da Lituânia e rei da Polónia que nasceu em meados do século XV e morreu em 1506. Outras — uma corrente, uma coroa, um medalhão e um anel — estarão ligadas a Isabel da Áustria, uma das rainhas consortes da Polónia do século XVI.

O conjunto de artefactos redescoberto em Dezembro, que será objecto de uma completa intervenção de conservação e restauro ao longo deste ano, foi localizado, pela primeira vez, nas criptas da catedral da capital lituana em 1931, na sequência de uma inundação, sendo escondido oito anos depois para evitar um eventual saque.

Finda a Segunda Guerra, várias foram as tentativas para o recuperar, mas infrutíferas até que, no final do ano passado, os investigadores resolveram descer às criptas para voltar a procurá-lo, desta vez com o auxílio de uma câmara endoscópica — um aparelho que tem associado um cabo óptico feito de um material flexível e resistente — que lhes permitiu aceder a espaços muitíssimo pequenos, explica a televisão britânica BBC.

Já em 2009, detalha o Artnet, site ligado ao mercado da arte, o Ministério da Cultura tinha recorrido a outras tecnologias não invasivas (geo-radar e detectores de metais), mas sem sucesso. Mais recentemente, em 2023, foi posto em curso um projecto de digitalização do edifício que prometia vir a reunir dados que permitiriam aos investigadores identificar possíveis esconderijos, mas foi abandonado por falta de verbas antes que produzisse qualquer resultado nesse sentido.

Diz ainda o Artnet que os trabalhos para localizar as peças escondidas há quase 90 anos foram retomados depois de um historiador de arte com ligações, no mínimo, controversas ao comércio ilegal de artefactos arqueológicos, ter facultado uma série de novas pistas à catedral e ao departamento do património cultural lituano.

O historiador não foi, naturalmente, envolvido na investigação e a equipa que a conduziu refere apenas que para a descoberta do local onde tinham sido escondidos os artefactos contribuíram, sobretudo, a análise dos desenhos históricos das catacumbas da catedral e a câmara endoscópica que lhes permitiu chegar a espaços que seriam inacessíveis sem ela.

Foto As peças estavam embrulhadas em folhas de jornais de 1939 Cortesia: Arquidiocese de Vilnius

“Estes símbolos são importantes, tanto para o Estado, como para cada um de nós, como sinais da nossa identidade europeia, uma identidade recuperada do antigo Estado, como um sinal da força das nossas raízes”, disse Rita Pauliukevičiūtė, directora do Museu do Património da Igreja de Vilnius.