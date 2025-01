Segunda na TV: Auschwitz, as Américas e O Desprezo

Este início de semana também conta com Godard, a estreia da série O Caso do Rio Sambre e livros em tempo de guerra.

CINEMA

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

Cinemundo, 18h

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista capaz de tudo para atingir os seus intentos – incluindo ultrapassar os limites da legalidade –, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado. Ao procurar um modo de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira.

Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida a este thriller político. É dirigido por John Madden, segundo um argumento de Jonathan Perera.

A Rapariga Que Roubava Livros

AXN White, 22h27

Munique, II Guerra Mundial. Liesel é uma menina de nove anos que se entrega aos livros. É assim que nasce uma amizade profunda com um jovem judeu que vive escondido na cave da casa dela e que também se refugia na literatura. Um dia, ele é obrigado a partir e Liesel fica desesperada.

Narrado pela voz da morte, este filme dramático é dirigido por Brian Percival, com base no best-seller de Markus Zusak. A banda sonora, de John Williams, esteve nomeada para o Óscar. Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson e Nico Liersch fazem parte do elenco.

O Desprezo

RTP2, 23h37

Mais um filme de Jean-Luc Godard, exemplar da nouvelle vague, passa no segundo canal. Este data de 1963 e adapta livremente o romance de Alberto Moravia, entregando a Brigitte Bardot e Michel Piccoli os papéis principais, enquanto casal que se deteriora enquanto ele reescreve um filme de Fritz Lang para um produtor americano.

SÉRIES

Uma de Nós

RTP2, 12h08

Entra na segunda temporada a série sobre inclusão, aprendizagem e coragem inspirada numa história real. Passa-se numa escola especial, onde crianças com doenças ou deficiências convivem com outras saudáveis. No primeiro dos novos episódios, alunos e professores regressam às aulas, depois de quase terem visto a escola encerrar e ainda em luto pela perda de Charlie, uma das alunas.

O Caso do Rio Sambre

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Com realização de Jean-Xavier de Lestrade, oscarizado pelo documentário Murder on a Sunday Morning (2001), esta produção franco-belga detém-se sobre um caso real que, durante 30 anos, assombrou as margens do rio Sambre, na fronteira entre os dois países: um violador em série que a polícia só conseguiria travar em 2018. Baseada no livro publicado pela jornalista Alice Géraud, a série apresenta a perspectiva de um interveniente por episódio: uma vítima, a juíza, a presidente da câmara, a cientista, o detective e o próprio violador. Para ver semanalmente, também no TVCine+.

DOCUMENTÁRIOS

Auschwitz em 33 Objectos

História, 19h30

Motivado pelo 80.º aniversário da libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas, assinalado a 27 de Janeiro, o canal repõe uma série que documenta memórias de quem esteve, trabalhou e morreu no maior campo de concentração e extermínio nazi, através de objectos ali encontrados. Em simultâneo, vai contando histórias dos funcionários do Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau, à medida que investigam e preservação esses objectos.

Falamos de sapatos, escovas de dentes, cadernos, fotografias, madeixas, matrículas, bonecas, a porta de uma câmara de gás, o portão de entrada a anunciar que “o trabalho liberta” ou a maleta de uma autora de livros infantis que ficou para trás nesse lugar até os contos de fadas eram proibidos. São cinco episódios: três para ver hoje, dois daqui a uma semana.

1491: As Américas Antes de Colombo

RTP2, 20h40

O ano é 1491. Cristóvão Colombo ainda não chegou às Américas. Como é este mundo que está prestes a ser chamado de “novo” pelos europeus? Que civilizações aqui vivem? Esta série documental de oito episódios, realizada por Barbara Hager e Lisa Jackson, com base no livro de Charles C. Mann 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus, conta a história pré-colombiana a partir de um olhar indígena.

O objectivo é descrever, com recurso a recriações e contributos de estudiosos, “a complexidade, diversidade e interligação dos povos” em áreas que vão da alimentação à organização social, passando pela matemática, as artes e a arquitectura. Fica em exibição de segunda a sexta.