Palcos da semana: do Passa-Montanhas dos Linda Martini à exposição de Tamara Alves

Um assombro de conversa

Em 2023, os Linda Martini andaram a celebrar 20 anos de Merda e Ouro. No ano passado, disseram Tudo e o Seu Contrário num EP que levantava o véu sobre o que aí vinha. Mais recentemente, lançaram uma canção que é um Assombro, com direito a remistura de Pedro da Linha.

Estava aberto o caminho a Passa-Montanhas, o álbum que chega aos escaparates, às plataformas e aos palcos na próxima sexta-feira, e que é atravessado por “uma ideia persistente”, explicam: “conversar melhor” (quem quiser saber mais sobre o processo deve procurar Serra, a cassete documental que nalguns casos acompanha o disco).

O novo longa-duração, que sucede na linhagem de originais a Errôr (2022), é o primeiro a registar os contributos de Rui Carvalho, o guitarrista e compositor que responde por Filho da Mãe e que se tornou o “quarto elemento” do trio fundador formado por André Henriques (voz e guitarra), Cláudia Guerreiro (baixo e voz) e Hélio Morais (bateria e voz).

TONDELA Novo Ciclo Acert

Dia 24 de Janeiro, às 21h30

Bilhetes a 12,50€ LISBOA Lisboa ao Vivo

Dia 31 de Janeiro, às 22h

Bilhetes a 22€ PORTO Hard Club

Dia 1 de Fevereiro, às 22h

Bilhetes a 22€ MARINHA GRANDE Teatro Stephens

Dia 8 de Fevereiro, às 21h30

Bilhetes a 5€

Não há uma sem duas ou três

Rita Lee (1947-2023), excelentíssima rainha do rock brasileiro, deixou demasiadas saudades. Da sua irreverência, sátira e frescura. Do sorriso inconformista. E, claro, de canções como Doce vampiro, Mania de você, Ovelha negra ou Desculpe o auê.

Mel Lisboa, cantora e fã que lhe tem dado vida em palco nos últimos anos – chegou a ser elogiada pela própria enquanto protagonista do musical Rita Lee Mora ao Lado – tem um antídoto para atenuar essa saudade: um espectáculo em que lhe presta tributo. O sucesso que fez no Brasil está a repetir-se por cá: de uma sessão esgotada passou para duas e três.

LISBOA Teatro Maria Matos

Dias 21 e 22 de Janeiro

Terça, às 21h; quarta, às 19h e 21h

Bilhetes a 25€

Lar, invadido lar

Uma casa invadida, o pânico que se avizinha, perguntas sem resposta, traumas geracionais, ligações familiares e tragédia anunciada. É Quando Eu Morrer, Vou Fazer Filmes no Inferno!, a nova peça de Mário Coelho, autor e encenador também com créditos como actor e produtor, além de vencedor da segunda edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II.

Ainda não é meia-noite quando uma jovem vê entrar um grupo de estranhos pelo seu apartamento adentro, inopinadamente e sem explicações. O que se segue é uma espécie de pesadelo, exposto com recurso à linguagem do cinema e desenvolvido “como uma experiência imersiva que explora os limites da narrativa teatral”, adianta a folha de sala.

Alice Azevedo, Ana Valentim, Anabela Ribeiro, Anna Leppänen, Cleo Diára, Júlia Valente, Leonardo Garibaldi, Lúcia Moniz, Mariana Gomes, Matilde Jalles, Pedro Baptista e Rita Rocha Silva formam o elenco. Depois da estreia em Lisboa, o espectáculo sai em digressão nacional.

LISBOA Culturgest

De 23 a 25 de Janeiro, às 20h

Bilhetes a 14€

Para o Rivoli, marchar, marchar

O encenador Benjamin Abel Meirhaeghe põe a nu, em estreia nacional, Madrigals que nos levam “ao ponto zero da Humanidade” enquanto injectam a música de Monteverdi de paixão, ritual, libertação e “energia utópica”. O convite vem do Rivoli, que com esta e outras propostas artísticas – todas a custo zero para quem assiste – se aperalta para a festa do seu 93.º aniversário.

Também por lá passa uma criação de Carlos Azeredo Mesquita que põe quase 300 gravações de hinos nacionais a marchar continuamente, com libreto gigante e comida a sortear, numa proposta que “banaliza e abusa da existência de alteridades e identidades nacionais e sentimentos de unidade e pertença”. Sílvia Real & Sérgio Pelágio tratam de remontar Casio Tone em memória da bailarina e coreógrafa Mónica Lapa. E Pedro “Batida” Coquenão encarrega-se do DJ set que fecha a cortina.

PORTO Rivoli

De 23 a 26 de Janeiro, a partir das 10h

Grátis

Palavra de Tamara Alves

No âmago da Underdogs, ninho de arte urbana contemporânea ligada ao público e à cidade, está prestes a abrir uma nova – e gratuita – exposição a solo de uma das suas artistas, Tamara Alves, cinco anos depois de ali ter exibido When the Rest of the World Has Gone to Sleep.

Baptizada por inspiração do poeta Walt Whitman e reveladora de uma “maior desconstrução da figura e um destaque maior à palavra”, segundo a criadora, And Your Flesh Becomes a Poem reúne 27 obras novas – mais um mural, The wolf waits, a descobrir nas traseiras da galeria de Marvila.