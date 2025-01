O Noir de Toli César Machado estreia-se finalmente em Lisboa, no Maria Matos

Foi quase há um ano que Toli César Machado estreou no Porto o seu mais recente álbum a solo, Noir (2023), sucessor de Contrário da Escuridão (2018). A esse concerto, na Casa da Música, no dia 18 de Fevereiro de 2024, devia ter-se seguido outro, em Lisboa. Só que este acabou por ser adiado e vai realizar-se nesta segunda-feira, no Teatro Maria Matos, às 21h, com um bom lote de convidados: Ricardo Ribeiro, Selma Uamusse, Helder Moutinho, Valter Lobo, Ricardo Parreira e a cantora Ela Vaz, que na prática já integra o núcleo de músicos que acompanham Toli e que estarão todos em palco neste concerto: Manu Idhra (percussão), Rui Maia (teclado e guitarra), Luísa César Machado (baixo) e Ianina Khmelik (violino).

“Acaba por ser uma estreia dos dois discos, porque nunca apresentei em Lisboa o outro, foi só no Porto”, diz ao PÚBLICO Toli César Machado, que foi um dos fundadores dos GNR em 1980 e continua a integrar o grupo. A estreia de Noir no Porto, diz ele, “correu lindamente”: “Foi muito bom e tive as melhores críticas”.

O título do seu primeiro álbum a solo, Contrário da Escuridão, parece quase o avesso de Noir (2023), mas, como ele já explicou ao PÚBLICO quando o segundo disco foi lançado, é pura coincidência: “O outro teve esse nome por causa de uma das letras de que gosto imenso, do José Luís Peixoto [Contrário da escuridão, que aliás abria o disco]. Este, Noir, tem mais a ver com o cinema. Porque estudei cinema e sempre gostei muito da linguagem do filme noir, A dama de Xangai, as coisas do [Jean-Pierre] Melville. E quando compus os temas do disco, achei-os um bocadinho neo-noir, daí o título escolhido.”

Ao cruzar os dois neste concerto em Lisboa, Toli diz que transparecerá em palco o papel das suas múltiplas influências: “Não é nada forçado, mas transparece. Gosto muito de coisas do Piazzolla e tenho coisas que vêm da área da clássica, coisas de quer gosto muito. Não é por acaso que a [violinista] Ianina, que toca na orquestra sinfónica está lá. É assim uma mistura.”

Não só: “Há uma tentativa, minha e da parte dos músicos, de ter uma abordagem diferente na música portuguesa. Tenho sempre aquele lado pop, porque não posso renegar o meu passado, mas gosto muito de coisas de outras áreas, como por exemplo o fado, que tem excelentes cantores e que quando cantam outras coisas que não o fado costumam ser os melhores.”

O lado visual será também reforçado neste concerto: “Vamos ter projecção de vídeo, que no outro concerto não consegui ter. Há a preocupação de jogar no preto e branco, com o Noir, e tenho comigo um sujeito muito bom a trabalhar conteúdos nesse sentido, o Fernando Oliveira, que trabalha com vários outros artistas.” Do ponto de vista conceptual, estes seus dois discos “completam-se muito”, afirma. “Este é mais maduro, o outro tem um lado mais naïf… Eu sei que há quem prefira o primeiro, porque o primeiro tem sempre aquele lado de surpresa, mas este tem uma preocupação maior com a letra-canção, é mais conseguido nesse sentido.”

Nos dez temas do disco de 2018, Toli contou com um bom lote de letristas e cantores. Nos primeiros, alinharam José Luís Peixoto, Tiago Torres da Silva, Mário Alves e Jónatas Pires; nos segundos, Marcela Freitas, Dom La Nena, Adolfo Luxúria Canibal, Ricardo Ribeiro e Selma Uamusse. Em Noir, também com dez temas, há nomes que se repetem e há novos. As letras são de Tiago Torres da Silva, Edu Mundo, Vasco Barreto, Hélder Moutinho e Mário Alves e nas vozes estiveram Ela Vaz, Helder Moutinho, Zeca Medeiros, Marisa Liz e, como no disco anterior, Marcela Freitas. Toli toca a maior parte dos instrumentos, contando também em Noir com a participação de Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), Luísa César Machado (baixo e contrabaixo), Ianina Khmelik (violino), Wallow Choir (vozes) e Telmo Marques.

Para este ano, a par dos palcos, Toli diz que já está a trabalhar em novas canções. Não para publicação avulsa, ainda que isso possa suceder. “A ideia é sempre fazer um álbum”, justifica. “Se sair algum single, será sempre para dar origem a um álbum, que virá a seguir.”