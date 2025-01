O ano de 2025 e os desafios tecnológicos do futuro

Nos últimos dois anos, demos um novo salto tecnológico gigantesco, ao passarmos da democratização do acesso à “memória artificial” para a democratização do acesso à “inteligência artificial”.

O primeiro quartel do século XXI aproxima-se do fim com a entrada em 2025. Estes primeiros anos do século XXI correspondem ao período tecnologicamente mais avançado da história da humanidade e, provavelmente, ao período histórico de maior intensidade tecnológica em que a humanidade viveu (talvez apenas comparável, em períodos recentes, às descobertas do poder do vapor e da eletricidade no início do século XVIII). Esta intensidade tecnológica foi sobretudo potenciada, nestes últimos 25 anos, por termos assistido à rapidíssima expansão e democratização do acesso rápido e fácil à “memória artificial” de grande capacidade.

A expansão do acesso à “memória artificial” não é mais do que a facilidade e rapidez com que obtemos dados que não temos na nossa memória (por exemplo: qual a capital das ilhas Faroé e como podemos lá chegar?), mas aos quais chegamos rápida e facilmente através dos nossos telemóveis ou portáteis. Nos últimos dois anos, demos um novo salto tecnológico gigantesco, ao passarmos da democratização do acesso à “memória artificial” para a democratização do acesso à “inteligência artificial”, ou seja, para o acesso fácil e rápido de todos a modelos de linguagem que mimetizam a linguagem humana. Tudo isto aconteceu desde o início deste século até ao momento atual.

O aparecimento de máquinas capazes de mimetizar a nossa linguagem causa-nos alguma confusão e perplexidade, porque nos induz a ideia de que essas máquinas, tal como nós, são “inteligentes” (e daí, claro, a designação “inteligência artificial”). Efetivamente para nós, seres humanos, a linguagem e a inteligência são indissociáveis: nós pensamos e raciocinamos com palavras organizadas em linguagem e é como essa ferramenta que nós comunicamos, criamos e transformamos o mundo. Mas linguagem e inteligência não são a mesma coisa: a linguagem humana é uma expressão da inteligência, mas a inteligência existe para além da linguagem.

Dito isto, é importante reconhecer que, pela primeira vez, a humanidade dispõe de uma tecnologia que é capaz de criar coisas novas que antes não existiam: imagens, textos, programas, projetos, soluções de problemas e novos problemas. Ou seja: se até agora o ato criativo estava reservado à espécie humana, no final deste primeiro quartel do século XXI deixou de estar.

Por essa razão, a questão de fundo com que teremos de lidar nos próximos anos para tirarmos o máximo de partido desta enorme revolução tecnológica que estamos a viver, minimizando ao máximo efeitos colaterais negativos, não será a questão filosófica “poderão as máquinas vir a ser mais inteligentes que os humanos?”. As grandes questões de fundo serão essencialmente duas: como é que esta tecnologia impactará na organização das sociedades humanas em termos de formação e ensino, emprego e redistribuição de riqueza? Que legislação deverá ser criada para enquadrar esta nova tecnologia criativa sem criar disrupções abruptas na nossa organização social?

À entrada deste segundo quartel do século XXI, teremos de trabalhar todos, governos, universidades, empresas e instituições privadas, e cada um de nós, no sentido de encontrar respostas para estas questões. Só assim podemos tirar o máximo de partido, enquanto humanidade, destas extraordinárias revoluções tecnológicas a que temos a sorte de poder assistir no momento em que vivemos.

