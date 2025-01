Eleanor Maguire (1970-2025), a cientista que desvendou o cérebro à boleia de taxistas

A neurocientista irlandesa morreu no início deste ano, após três décadas dedicada à compreensão da memória e da navegação no cérebro. Por exemplo, o cérebro cresce quando se aprendem ruas e percursos.

O conhecimento pode mesmo expandir o cérebro ou, mais precisamente, uma estrutura do cérebro — o hipocampo, responsável, por exemplo, pela criação de memórias. No fundo, o saber ocupa realmente lugar. Estas respostas, que mudaram o modo como entendemos o funcionamento da memória e do cérebro, resultam do trabalho pioneiro da neurocientista irlandesa Eleanor Maguire, que morreu no início deste ano, a 4 de Janeiro, aos 54 anos.