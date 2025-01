Se quisermos saber em que fase de mitigação climática estamos, o quanto já foi feito, ou o quanto temos de percorrer, a nível mundial, para podermos evitar um aquecimento global que nos leve a uma crise climática sem precedentes, temos grande dificuldade em nos esclarecermos. São referidos demasiados números, de diferentes grandezas, diferentes naturezas e diferentes sectores, em diferentes unidades e relativas a diferentes referências.

Falam-nos sobre as reduções de emissões de carbono relativamente a 1990, ou reduções relativamente a 2005. Reduções de 50% por década ou de 85% a 90% até 2050. Falam-nos de aquecimento global de 1,5 graus Celsius (que já foi ultrapassado em 2024), outras vezes de dois, três ou de valores com decimais. Falam-nos em metas de descarbonização, de transição energética, de mercado de carbono, ou ainda de transição digital, de recordes de carros eléctricos produzidos, de hidrogénio verde, de captura e sequestro de carbono e de reflorestação. Falam muito de sustentabilidade e de energias renováveis, do quanto cresceu a sua produção ou capacidade instalada, com a meta de chegar aos 90% da energia eléctrica consumida. Se olharmos a nível internacional, então a confusão ainda é maior.

De tanta coisa que se fala e de tantos números que se reportam, qual é efectivamente o número que mais importa saber, qual é o número mais importante da crise climática?

O relatório Emissions Gap Report 2023 da UNEP (Programa das Nações Unidas para o Ambiente) afirma que se está a avançar em ritmo de caracol, apesar de estarmos no suposto caminho certo. Afirma o relatório que se mantivermos a actual trajectória de emissões de gases com efeito de estufa, atingiremos um aquecimento global de três graus Celsius até 2100, longe da meta de 1,5 graus Celsius.

As emissões nacionais, actuais ou nacionalmente determinadas (compromissos para a descarbonização) são importantes, pois a sua soma resultaria, em princípio, no total de emissões mundiais. Mas, de facto, não corresponde ao total, há diferenças porque não são emissões líquidas. Não são contabilizadas as emissões de dois sectores importantes: a aviação e os transportes marítimos. E para se saber as emissões líquidas de um país, ainda faltaria contabilizar as emissões das importações deduzidas das emissões das exportações.

Por vezes, são também omitidas, ignoradas ou desconhecidas, as emissões de fugas de gás das explorações de petróleo e gás natural, as emissões das lixeiras, e emissões associadas ao degelo do Árctico devido ao aquecimento global. No entanto, estimam-se com relativa precisão as emissões globais de origem fóssil, cerca de 37.4 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2024, às quais são ainda adicionadas as emissões associadas ao uso do solo, perfazendo um total na ordem dos 42.5 mil milhões de toneladas.

Foto Concentração de dióxido de carbono na atmosfera DR

Mas olhando só para as emissões de carbono, não chega, há que considerar as emissões de outros gases com efeito de estufa. Se adicionarmos esse efeito adicional obtém-se uma cifra na ordem das 52 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. E, para além do saldo entre emissões naturais e absorção natural, há que estimar quanto do dióxido de carbono antropogénico é absorvido pelo oceano, pelas plantas terrestres e pelas rochas.

Apesar de a ciência e a tecnologia actuais ajudarem a fazer uma monitorização quase rigorosa, há sempre um saldo contabilístico entre emissão e absorção que não é nulo. Há partes das emissões e da absorção que são desconhecidas, pelo que não podem ser contabilizadas. Ao fim de alguns anos ou décadas, essas quantidades desconhecidas podem fazer muita diferença.

Além desta complexa “contabilidade” multiparamétrica, há ainda a resposta do próprio sistema climático ao aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera – que, de resto, já aumentou 52% desde o período pré-industrial (o suficiente para se atingir 1,5 graus Celsius). Qual a sensibilidade climática do sistema Terra? Quanto é que a Terra aquece por cada duplicação de dióxido de carbono na atmosfera? A Física do Clima e os modelos climáticos ajudam a responder a essa questão de forma aproximada (em torno de três graus Celsius), mas para isso é necessária uma referência – a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e a sua variação temporal.

É este número que devemos usar para avaliarmos o estado do clima presente e futuro – a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. É esse o número mais importante da actual crise climática: 425 partes por milhão (ppm) de concentração de dióxido de carbono na atmosfera no final de 2024, nove anos após a COP21 de Paris e 25 ppm a mais desde 2015. Quando comparado com a taxa natural em períodos interglaciários, de 0.9 ppm por século, é um aumento 270 vezes mais rápido.

A página do diário britânico The Guardian disponibiliza, na secção de Ambiente, a ferramenta CO 2 Tracker, que mostra diariamente o valor de concentração de dióxido de carbono atmosférico, designado como “o número mais importante da crise climática”. No gráfico desse indicador, o The Guardian apresenta o “Nível de Segurança: 350 ppm” e o valor actual acima dessa referência para nos lembrar que já passámos há muito o limiar de segurança climática, apesar dos esforços alcançados.

Para uma probabilidade elevada, estimo que o limite do nível de segurança tenha sido 370 ppm. Em 2024, esse valor foi já ultrapassado em 55 ppm (15%).

Considerando todos os gases com efeito de estufa, e incluindo os aerossóis, a análise da Agência Europeia do Ambiente mostra que o limite médio de dióxido de carbono equivalente de 465 ppm, para ficar abaixo de 1.5 graus com uma probabilidade de 67%, já foi ultrapassado em 2020. E estamos a caminho de poder atingir o limite para o limiar de 2 graus já em finais desta década. É que apesar de se alcançar essa meta já daqui a uns cinco, seis anos, só cerca de duas décadas depois é que o respectivo limiar de aquecimento global será observado, devido à lenta resposta do sistema climático.

Todas as respostas que estamos a dar à resolução desta crise climática são para uma realidade de há 20 ou 30 anos. Os impactos das medidas actuais de mitigação apenas se sentirão muito timidamente daqui a duas ou três décadas, ou mais tarde.

Foto Taxa de variação anual da concentração de dióxido de carbono na atmosfera Carlos Antunes/DR

Se o número mais importante é o actual valor de concentração de dióxido de carbono na atmosfera, diria que o segundo mais importante é a respectiva taxa de variação anual: 2.6 ppm/ano (ver imagem acima). O seu ritmo de variação tem vindo a aumentar, era de 0.7 ppm/ano em 1960 e de 1.9 ppm/ano em 2000, continuando a aumentar actualmente a uma razão de 0.4 ppm/ano por década.

Por outras palavras, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera está a acelerar. A este ritmo, levará 20 anos para se atingir 480 ppm, o limiar para dois graus Celsius de aquecimento, e 114 anos para duplicar a quantidade de carbono na atmosfera, para 850 ppm, o suficiente para aquecer a Terra em 4,5 graus Celsius.

A humanidade, bem como toda a biodiversidade, precisa que essa concentração diminua, mas para isso acontecer é preciso, primeiro, que comece a desacelerar. Estamos ainda muito longe de começar a “achatar a curva”.