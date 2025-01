A corrida ao urânio faz ressurgir o fantasma da mineração na Nação Navajo, nos EUA

A poucos quilómetros a sul do Grand Canyon, milhares de toneladas de minério de urânio, cinzento-avermelhado, azul e radioactivo, estão empilhadas numa clareira da floresta. Estão ali há meses, retidos por um impasse entre a empresa mineira que os extraiu do solo, a Energy Fuels Inc., e o líder da Nação Navajo, Buu Nygren.

No Verão, a Energy Fuels tinha provocado uma grande agitação quando carregou uma parte do minério num camião, colocou um sinal de “radioactivo” nos faróis traseiros e o transportou atravessando o território Navajo, , que ocupa partes dos estados norte-americanos do Arizona, do Utah e do Novo México.

Radioactivo é uma palavra alarmante em qualquer lugar, mas no território Navajo, rodeado por centenas de minas de urânio abandonadas, que alimentaram a corrida ao armamento nuclear dos Estados Unidos em competição com a antiga União Soviética, e contaminaram os solos com resíduos tóxicos, o termo provoca sentimentos de terror. Esses receios só aumentaram nos últimos anos, quando a energia nuclear voltou a estar na moda e fomentou uma corrida ao urânio nas áreas de mineração de todo o Sudoeste.

A febre do urânio

Quando a notícia chegou ao líder da Nação Navajo, Buu Nygren ficou furioso. Ninguém tinha pedido o seu consentimento para carregar o camião. Rapidamente ordenou a dezenas de polícias que ligassem as sirenes, se espalhassem pelo território e interceptassem o veículo.

A operação acabou por não dar em nada - o camião passou despercebido - mas a resposta assertiva lançou um aviso claro aos mineiros: “Não entrem no território Navajo”. A mensagem foi ainda propagada nas redes sociais e ratificada dias depois pelo governador do Arizona.

Isolados da única fábrica de processamento nos Estados Unidos, uma vez que todas as principais rotas atravessam a Nação Navajo, os executivos da Energy Fuels armazenaram a carga à entrada da mina. Quando os montes de pedra britada se tornaram demasiado extensos, retiraram os mineiros dos túneis e desligaram as máquinas de perfuração.

Desempenhámos um papel importante na segurança nacional dos EUA na Guerra Fria, fornecendo energia para as armas nucleares. Fizemos a nossa parte. E agora é altura de os EUA fazerem a sua parte, limpando estas minas e respeitando as nossas leis Buu Nygren, líder da Nação Navajo

O impasse representa o lado feio da súbita adopção da energia nuclear pelo mundo. Há uma promessa de um fluxo constante de energia limpa para alimentar o boom da Inteligência Artificial (IA), combater as alterações climáticas e, na sequência da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, substituir o petróleo e o gás de origem russa.

Há ainda o medo, tanto em torno dos reactores nucleares, que estão a surgir em todo o mundo, como nas comunidades que rodeiam as operações mineiras na Austrália, no Quirguistão e na Nação Navajo, onde os habitantes locais continuam a documentar casos de cancro décadas depois do encerramento das últimas instalações da era da Guerra Fria.

Um passado que não se esquece

É como se fosse uma reacção adversa a todo o tipo de projectos mineiros cruciais para a transição energética que permitirá eliminar o uso de combustíveis fósseis: lítio, níquel, cobre, cobalto, zinco. E há ainda a ameaça adicional da radioactividade.

“Gerações e gerações do meu povo foram prejudicadas”, lamentou Nygren, de 38 anos, numa entrevista. “Vão procurar urânio noutro lugar”, sugeriu o líder da Nação Navajo. A realidade é que não há assim tanto urânio na mina da Energy Fuels, conhecida como Pinyon Plain, ou em qualquer outra da meia dúzia de minas que abriram no Sudoeste dos Estados Unidos nos últimos dois anos.

Na maior parte dos casos, as equipas estão simplesmente a vasculhar os veios intocados de minas que foram encerradas quando o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011, assustou os líderes mundiais, afastando-os da energia nuclear e desvalorizando o mercado do urânio. No seu conjunto, estas minas contêm apenas uma fracção das centenas de milhões de quilos de minério enterrado em qualquer uma das principais minas do Canadá, Cazaquistão e Namíbia.

Foto A exploração da mina de Pinyon Plain está num impasse entre a empresa Energy Fuels e a Nação Navarro Caitlin O'Hara / Bloomberg

A corrida à actividade mineira nos Estados Unidos serve como prova da magnitude da febre do urânio que varre o mundo neste momento. A quase 150 euros por quilo, o preço subiu cerca de 200% nos últimos cinco anos.

As empresas mineiras que reivindicavam esses antigos locais passaram de quase sem valor (com meras acções de baixo custo na maior parte dos casos), a grandes empresas nas bolsas de Nova Iorque e Toronto. A Energy Fuels está avaliada em mais de 970 milhões de euros actualmente, um aumento de cerca de 500% em relação ao início de 2020.

Mark Chalmers, director executivo da Energy Fuels, observou a recuperação do urânio com algum cepticismo no início. Mas quando o preço repentinamente ultrapassou a marca de 48 euros em 2022, depois de pairar em torno de 18 euros por anos, chamou sua atenção. “Foi nessa altura que começámos a pensar seriamente em abrir” a mina, comentou o director.

Os entraves da Nação Navajo

Numa manhã fria de fim de Outono, Mark Chalmers, de 67 anos, estava reunido com os seus subordinados na sala de descanso da mina, como uma ilustração de um local esculpido num espesso bosque de pinheiros.

Foto Mark Chalmers, director da Energy Fuels Inc., continua a negociar com a Nação Navarro para avançar com a exploração mineira Caitlin O'Hara / Bloomberg

Lá em baixo, nas profundezas da mina, uma pequena equipa estava a abrir buracos nas paredes sedimentares que atravessam o solo. Mark Chalmers mandou-os procurar o melhor minério. Desta forma, saberiam por onde começar quando finalmente recebessem luz verde para atravessar o território Navajo.

Em Pinyon Plain, estão habituados a contratempos. Os prospectores descobriram o depósito nos anos 1970, mas quando todas as licenças de exploração mineira foram obtidas, uma década mais tarde, o mercado mundial de urânio tinha entrado em colapso.

Tal como em 2011, na altura o gatilho foi um desastre nuclear, o de Chernobyl, na Ucrânia. Alguns anos mais tarde, o Muro de Berlim caiu e a corrida ao armamento nuclear terminou.

Ao longo dos anos, foram surgindo planos para reabrir a mina, à medida que os preços do urânio subiam, mas o entusiasmo morria assim que a recuperação se desvanecia. Foi necessário o aumento de preços de 2022 para que Mark Chalmers, que tem andado a explorar Pinyon Plain desde que entrou para a Energy Fuels nos anos 1980, finalmente avançasse com a ideia.

Agora, depois de um único carregamento para a fábrica no Utah, a operação está novamente bloqueada. Na sua opinião, as rotas 89 e 160 são auto-estradas federais e, como tal, estão sujeitas às leis federais de transporte. A empresa não precisa da autorização da Nação Navajo, assegura o director da exploração mineira. Para Buu Nygren, contudo, cada centímetro do território Navajo está sujeito à lei tribal.

No Verão de 2024, Katie Hobbs, a governadora do Arizona, instou os dois homens a sentarem-se e a chegarem a um acordo. Até agora, as negociações têm decorrido lentamente, embora ambas as partes afirmem que estão a ser feitos progressos.

A animosidade contra as empresas mineiras é grande na Nação Navajo. Este sentimento é visível em toda a parte. Em enormes painéis publicitários à beira da estrada e em pequenos cartazes de escritórios, em tons de rosa e amarelo desbotados, e também em preto-azeviche. Neles, lê-se “poluição radioactiva mata” e “não transportar” e, ao longo da entrada principal de Cameron, uma aldeia difícil no extremo ocidental do território, “não à exploração mineira de urânio”.

Entre o cancro e a radioactividade

Alguns quilómetros mais abaixo, grandes montes de areia cinzenta e azulada erguem-se, um após outro, acima da vasta paisagem desértica. São os rejeitos de algumas das minas de urânio que foram abandonadas no território no século passado.

Para Ray Yellowfeather, um trabalhador da construção civil de 50 anos, os rejeitos sempre foram as “colinas azuis”, um grande parque de diversões para ele e os amigos de infância. “Subíamos às colinas azuis e deslizávamos de volta para baixo”, lembrava-se Yellowfeather. “Ninguém nos dizia que eram perigosas.”

Anos mais tarde, seriam isoladas pela Agência de Protecção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) quando esta entidade começou a trabalhar na limpeza das minas. Nessa altura, porém, os estragos já estavam feitos. Como muitos por aqui, Yellowfeather perdeu vários familiares com cancro no estômago. O último deles foi a sua mãe, em 2022.

Yellowfeather admite que não saber exactamente o que lhes causou o cancro mas, segundo ele, “tenho de pensar que tem a ver com as pilhas de resíduos radioactivos à nossa volta”. Os resíduos radioactivos estão presentes no material de construção de muitas das casas e edifícios, e também nos aquíferos. Até hoje, a água potável é enviada para algumas das áreas mais afectadas.

Operações de limpeza em atraso

O governo dos Estados Unidos reconheceu os danos que os seus projectos de armamento nuclear causaram às comunidades do Sudoeste. Em 1990, o Congresso aprovou uma lei para compensar as vítimas que contraíram cancro e outras doenças.

Nas três décadas seguintes, foram pagos cerca de 2,4 mil milhões de euros. Entretanto, a EPA tem-se encarregado da limpeza das minas abandonadas. Duas décadas após o início do programa, no entanto, apenas uma pequena percentagem foi tratada.

Esta falta de limpeza está a dar às empresas mineiras uma oportunidade de obter favores nas comunidades tribais, oferecendo-se para assumir o controlo e acelerar a limpeza de algumas minas. Chalmers fez disso um ponto-chave nas negociações com Nygren.

“É francamente chocante o pouco que a EPA tem feito”, comenta Chalmers. “Podemos provavelmente fazer mais pela Nação Navajo do que a EPA fez na sua totalidade”, refere o responsável.

A EPA espera acelerar o trabalho. “A EPA completou limpezas de curto prazo em mais de 30 locais e fez progressos significativos no sentido de limpezas abrangentes de minas de urânio abandonadas na Nação Navajo”, afirmou numa resposta por email às perguntas enviadas pelo The Washington Post.

“A Agência espera que o ritmo das limpezas aumente à medida que continuamos a normalizar os métodos e abordagens utilizados para investigar e limpar os sítios”, acrescentou a EPA na resposta por escrito.

Semanas antes, a EPA publicou um estudo pormenorizado sobre Pinyon Plain. A agência norte-americana revelou que as operações da mina poderiam contaminar o abastecimento de água dos Havasupai, uma tribo escondida num canto tão remoto do Grand Canyon que ainda recebe o correio por mula. O relatório encorajou os líderes Havasupai a intensificar a sua oposição à mina, aumentando a crescente lista de problemas de Chalmers.

A luta continua

Para a Nação Navajo, os riscos que advêm do transporte de urânio através do seu território são muito menores, tão insignificantes que são quase inexistentes, segundo Chalmers. Buu Nygren não compra essa ideia. Os Navajos já ouviram muitas vezes garantias como esta, mas, segundo ele, pagaram caro por isso.

Buu Nygren cresceu perto de um conjunto de antigas minas ao longo da fronteira entre o Arizona e o Utah, o que torna todo o caso da Energy Fuels “incrivelmente pessoal”, descreve o líder da tribo.

A voz de Nygren torna-se agora mais alta e o tom mais enfático e indignado. Para o líder da Nação Navajo, a incursão da Energy Fuels não é diferente de todos os abusos cometidos ao longo de décadas pelo governo dos Estados Unidos e pelas empresas mineiras que forneciam ao país um fluxo constante de urânio.

“Desempenhámos um papel importante na segurança nacional dos Estados Unidos da América na Guerra Fria, fornecendo energia para as armas nucleares. Fizemos a nossa parte”, afirma Buu Nygren. “Agora é altura de os Estados Unidos fazerem a sua parte, limpando estas minas e respeitando as nossas leis”, conclui o líder da Nação Navajo.