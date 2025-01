Apenas 42 mil pessoas têm um testamento vital em Portugal. Desconhecimento pode explicar pouca adesão

Profissionais apontam desconhecimento e dificuldade em decidir por parte das famílias e dizem-se preocupados com a persistência do encarniçamento terapêutico dos doentes terminais nos hospitais.

Numa década, quase 73 mil pessoas registaram o seu testamento vital, onde especificam os cuidados de saúde que pretendem ou não receber quando estiverem incapazes de expressar a sua vontade. Porém, de acordo com os dados fornecidos ao PÚBLICO pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em 7 de Janeiro último, estavam activos apenas 41.889 testamentos vitais, a maioria outorgada por mulheres. Este número é menor do que o total de registos porque estes documentos têm de ser renovados ao fim de cinco anos ou expiram quando ocorre o óbito do utente.