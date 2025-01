Açores preparam plano para lidar com possíveis deportações em massa dos EUA

O Governo dos Açores está a preparar um plano de contingência para lidar com a eventual deportação de centenas de açorianos ilegais dos Estados Unidos devido às políticas anunciadas pela administração de Donald Trump. Com o novo presidente americano a prometer deportações em larga escala, que poderão afectar milhares de portugueses, o executivo açoriano está a elaborar uma estratégia para assegurar respostas ao nível da habitação, mercado de trabalho e formação.

“Há um programa e medidas anunciadas. Se forem implementadas, vão ter consequências. Temos de preparar um cenário para responder a um aumento do regresso de emigrantes”, explica ao PÚBLICO o secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo Regional, Paulo Estêvão, numa altura em que o Wall Street Journal revela que Trump quer começar as operações de deportação na terça-feira, dia seguinte à tomada de posse.

Da parte dos Açores, o objectivo é evitar o que aconteceu com a grande vaga de deportação no final dos anos 90 e durante a década de 2000, fenómeno que ficou conhecido como os repatriados. Nessa altura, vários açorianos foram forçados a regressar à terra, a maioria sem qualquer ligação à região, muitas vezes marginalizados, originando problemas sociais como o aumento dos sem-abrigo ou das dependências. “Não pretendemos ser alarmistas, pretendemos apenas ser previdentes.”

O Governo Regional pretende salvaguardar medidas nas áreas da saúde, do emprego, da habitação e da formação para conseguir dar uma “resposta rápida e eficaz”, num contexto marcado pela dispersão geográfica de nove ilhas, que apresentam os níveis de desigualdade mais elevados do país (coeficiente de Gini de 33,8%), onde neste momento só existem dois hospitais em plenitude de funções na Terceira e Faial — o hospital da maior ilha, São Miguel, continua parcialmente encerrado após o incêndio de Maio de 2024.

No documento, que o PÚBLICO teve acesso, o executivo açoriano antecipa deportações em massa, a utilização nos EUA das forças armadas para a fiscalização e rusgas nos locais de trabalho, o fim da cidadania por nascença e o reforço do controlo fronteiriço.

“Um plano de contingência tem de apresentar respostas, seja face à capacidade instalada seja quanto à necessidade de reforços”, explica o secretário regional, que espera desenvolver o documento nos próximos meses com o contributo dos vários partidos: “Não queremos polarização nessa matéria.”

O relatório alerta para a necessidade de reforçar financeiramente os sistemas de apoio nos Açores (como a Segurança Social e as Instituições Particulares de Solidariedade Social), sobretudo porque a deportação de agregados familiares vai originar uma “situação ainda mais difícil”.

Deportações com anteriores presidentes

O documento apresenta os dados oficias do número de deportados, que revelam que no primeiro mandato de Trump (2017 a 2021) foram deportados 74 emigrantes açorianos, abaixo dos números registados durante a administração Obama (177 no primeiro mandato e 76 no segundo). No tempo de Joe Biden apenas se registaram 12 deportações. O pico de repatriamentos aconteceu na vigência George W. Bush (214 no total dos oito anos), mas o número mais elevado de deportações num ano, 80, decorreu em 1999 com Bill Clinton na presidência (214 no total do mandato). Estima-se que existam 1,5 milhões de açorianos e descendentes nos Estados Unidos.

O presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra (que abrange seis estados do nordeste), Francisco Viveiros, reconhece que vamos ter "mudanças" em matéria de imigração, mas afiança que a comunidade açoriana está “tranquila”. “Não vou defender Trump, mas não se espera que haja de repente uma enchente de deportados portugueses.”

O empresário, que emigrou em 2006, explica que existem muitos portugueses que se encontram ilegais no “status migratório”, mas que “estão perfeitamente integrados”, dispondo, inclusive, de número de contribuinte e carta de condução. São normalmente pessoas que excederem os 90 dias de permanência previstos no visto de turismo, uma situação que contrasta com a emigração clandestina junto à fronteira, defende. “Não há condições para deportar toda essa gente, seria deixar a economia completamente paralisada.” Veremos se esse é um risco que Trump pretende correr.