Morte súbita: um chamado à prevenção

Imagine uma vida interrompida de forma repentina e silenciosa. Assim é a morte súbita, um evento inesperado, muitas vezes, a primeira — e a última — manifestação de uma doença cardiovascular. Trata-se de uma tragédia não apenas para quem parte, mas também para os familiares e amigos que permanecem tentando entender o que poderia ter sido feito para evitar tamanha perda.

No Brasil, cerca de 300 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em Portugal, as estatísticas também chamam a atenção: aproximadamente 10 mil casos anuais. Estes números são alarmantes, especialmente quando sabemos que grande parte dessas mortes poderia ser prevenível.

A principal causa da morte súbita é a doença arterial coronariana, uma condição em que as artérias que irrigam o coração se tornam estreitadas ou bloqueadas. Esse processo, conhecido como aterosclerose, pode desencadear um infarto do miocárdio ou arritmias fatais, levando ao colapso cardíaco em questão de minutos.

Pessoas aparentemente saudáveis podem carregar fatores de risco silenciosos, como hipertensão arterial, colesterol elevado, lipoproteína (a) elevada, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Esses fatores contribuem para a progressão da doença cardiovascular sem necessariamente causar sintomas evidentes até o evento fatal.

No entanto, esse destino não é inevitável. Estamos em 2025, uma época em que os recursos para prevenir a doença cardiovascular aterosclerótica estão ao nosso alcance. Uma avaliação de riscos cardiovascular bem feita pode detectar problemas cardíacos em estágios iniciais.

Adicionalmente, um estilo de vida saudável é uma poderosa ferramenta de prevenção. Prática regular de exercício físico, alimentação equilibrada, controle do peso e obesidade central, evitação do cigarro e álcool e gerenciamento do estresse são medidas que reduzem significativamente o risco de doenças cardiovasculares.

Se você é adulto e nunca realizou uma avaliação de risco cardiovascular, considere agendar uma consulta com seu médico em especial se você tem história de doença cardiovascular. A prevenção é o caminho mais eficaz para evitar mortes súbitas. Cada vida perdida representa uma oportunidade desperdiçada de agir antes que o inevitável ocorresse.

É crucial que tomemos medidas para evitar que mais famílias enfrentem a dor da perda repentina de um ente querido. A morte súbita pode ser prevenida. Com educação e estratégias eficazes de saúde, é possível transformar este risco em um futuro mais seguro e saudável.