Paula Morelenbaum: a voz atemporal da música brasileira dialoga com as novas gerações

A cantora celebra a música brasileira com novos projetos em 2025 e homenagens a Tom Jobim e Baden Powell. Ela recorda memórias marcantes, como o concerto com Jobim no Mosteiro dos Jerônimos.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A cantora Paula Morelenbaum, uma das mais emblemáticas representantes da música brasileira, fez de Lisboa um ponto constante quando em viagens pela Europa. "Adoro Lisboa, sinto-me muito bem aqui. Sempre que tenho a oportunidade, paro alguns dias", diz ela, que está na capital portuguesa após um concerto em Luxemburgo e antes de iniciar uma série de apresentações na Itália. Para Paula, Lisboa é mais do que uma escala, é um lugar onde consegue combinar trabalho e lazer, em meio à beleza e inspiração da cidade.

Em novembro de 2024, Paula lançou o álbum Jobim Canção, uma parceria com o violonista Arthur Nestrovski, que lembra os 30 anos sem Tom Jobim. O disco, lançado pela gravadora Biscoito Fino, destaca canções menos exploradas do vasto repertório do maestro. “Quis gravar músicas que eu nunca havia incluído na minha discografia. Algumas, como Passarim e Piano na Mangueira, já tinha cantado com o Tom, mas nunca registrado como minhas”, explica Paula.

O álbum se destaca pela abordagem minimalista. “A ideia inicial era fazer apenas voz e violão, mas depois incluímos Marcelo Costa na percussão e João Camareiro no violão de sete cordas em algumas faixas”, frisa. Paula ressalta que Jobim Canção é um trabalho fiel à essência de Tom, com arranjos meticulosos que valorizam a riqueza harmônica de suas composições, mesmo sem o tradicional piano.

Os shows na Itália serão uma homenagem a dois gigantes da música brasileira: Tom Jobim e Baden Powell. Paula dividirá o palco com o pianista Philippe Powell, filho de Baden, e outros músicos, apresentando um repertório especialmente selecionado para essas apresentações. Diferente do álbum Jobim Canção, os concertos italianos trarão um novo olhar sobre as obras dos dois compositores, ressaltando a força e a versatilidade de suas criações. O disco, que marcou os 30 anos sem Tom Jobim, segue aguardando datas confirmadas para uma turnê maior em 2025, reforçando o impacto do projeto na celebração da música brasileira.

Recordação memorável

A relação de Paula com Lisboa remonta a memórias especiais, como o inesquecível concerto com Tom Jobim no Mosteiro dos Jerônimos, em 1992. "Foi uma das noites mais emocionantes da minha vida. A lua atravessava o céu enquanto tocávamos. Era como se o mundo tivesse parado", relembra. Desde então, a artista tem testemunhado a transformação da cidade, percebendo uma maior aproximação entre as culturas europeias, mas também lamentando a perda de algumas identidades locais.

Nos últimos anos, Paula tem explorado colaborações com músicos internacionais, reforçando sua conexão com a cena musical contemporânea. Ela menciona com entusiasmo a participação que fará no álbum da jovem cantora portuguesa, Dela Marmy. “Esses encontros são sempre enriquecedores. Eles nos mostram novas perspectivas e formas de expressar a música”, reflete.​

Paula valoriza o diálogo entre gerações. "Sempre fui aberta para conhecer novos artistas, mas minha filha, Dora Morelenbaum, me aproximou ainda mais dessa nova cena", diz. Dora, integrante da banda Bala Desejo, é parte de uma geração que Paula acompanha com entusiasmo. "A música deles é incrível, cheia de criatividade e coragem. Eles trouxeram uma energia nova à música brasileira e à cena internacional", diz.

Gosto de música boa. Tanto faz se é eletrônica, clássica ou popular. O importante é emocionar.

Questionada sobre estilos musicais, Paula é categórica: “Gosto de música boa. Tanto faz se é eletrônica, clássica ou popular. O importante é emocionar”. Esse mesmo critério norteia sua trajetória, seja nos trabalhos mais tradicionais. seja nas experiências com música eletrônica e contemporânea. Para Paula, a capacidade de se reinventar e se conectar com diferentes públicos é o que a mantém relevante após décadas de carreira.

Com planos que incluem turnês no Japão, Europa e Brasil, Paula Morelenbaum segue levando a bossa nova e a música brasileira para novos territórios. "A música é meu passaporte. Com ela, cruzo fronteiras, mas também conecto memórias e culturas", ressalta, reafirmando seu papel como uma das maiores embaixadoras da música brasileira no mundo.