Conheça os principais motivos para a rejeição dos títulos de residência pela AIMA

As primeiras autorizações de residência para quem já passou pelos centros da força-tarefa da AIMA começam a chegar, mas há muitos imigrantes com processos indeferidos. Saiba as razões.

Passados os 90 dias úteis desde que se iniciaram os atendimentos de imigrantes nos centros da força-tarefa da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), começaram a chegar, nesta semana, os primeiros títulos de residência pelos Correios. Mas muitos cidadãos não têm o que comemorar, pois, em vez de boas notícias, receberam por e-mail as notificações de indeferimento dos pedidos de residência em Portugal. Foram pelo menos 108 mil os rejeitados pela AIMA, que ainda esperam por uma nova chance.

O advogado Célio Sauer ressalta que indeferimento não é rejeição total, pois a AIMA dá um prazo de 10 dias para que os imigrantes anexem novamente os documentos exigidos e paguem as taxas que não foram quitadas nos prazos previstos. Ou seja, há uma segunda chance, que, no entender dele, deve ser aproveitada.

Para Sauer, é triste receber a notificação, pela AIMA, de indeferimento das solicitações de residência, mas há um lado positivo nesse processo: significa que a AIMA voltou a analisar os pedidos, o que não ocorria até setembro, quando foram lançados os centros de missão. "De novo, o indeferimento não é uma rejeição, pois há um prazo para completar o processo”, reforça.

São vários os motivos pelos quais a AIMA tem rejeitado pedidos de residência em Portugal por estrangeiros. “Há casos em que a agência pede que o contrato de aluguel tenha as assinaturas reconhecidas. Um contrato de aluguel não precisa de assinaturas reconhecidas”, afirma. Ele explica que os contratos de aluguel devem ser registrados no Serviço de Finanças, o que cabe aos donos os imóveis, não aos inquilinos. “Acredito que pedem as assinaturas como prova contra os proprietários”, sugere.

Repasse à Segurança Social

Outra exigência feita pela AIMA, que não está na lei, é a prova de moradia além da emitida pela junta de freguesia. “Acontece de aparecer 30, 40 ou 50 pessoas com o mesmo endereço registrado por uma junta de freguesia. Quando os processos eram analisados com espaço maior de tempo entre eles, isso, às vezes, passava, mas, agora, que tudo está sendo analisado ao mesmo tempo, a agência vê isso”, detalha Sauer.

Há, ainda, a questão de falta de pagamento à Segurança Social. “Há o caso de um rapaz que recebeu a notificação de indeferimento do pedido de residência porque a empresa para a qual ele trabalha descontou o valor do salário dele, mas não repassou à Segurança Social. Nesses casos, a AIMA fica de mãos atadas, e o caminho para o imigrante é buscar um acordo com a empresa para que seja feito o pagamento à Segurança Social. Se não conseguir, terá de entrar com uma ação na Justiça contra a empresa. A AIMA teria de dar um tempo para que o assunto seja tratado”, assinala.

A advogada Catarina Zuccaro inclui, na lista de motivos para a rejeição de processos pela AIMA, a recusa de declaração com a data de entrada legal em Portugal. “Não são aceitas passagens aéreas. O fato de haver passagens não é prova de que a pessoa embarcou no avião”, frisa. Em vez de passagens aéreas, estão sendo requisitadas provas como pedido presencial de NIF, em que a pessoa assina na repartição fiscal o requerimento e escreve a data, e comprovante da abertura de conta em banco, também com data e assinatura.

Catarina acrescenta outro entrave para os imigrantes junto à AIMA: a falta de provas de meios de subsistência. “Algumas empresas declaram que o empregado faltou metade do mês para pagar menos à Segurança Social. Assim, em vez de um salário de 1 mil euros (R$ 6,4 mil), faz descontos sobre 200 euros (R$ 1.280), por exemplo. Mas, para a autorização de residência, é necessário um rendimento de pelo menos um salário mínimo (870 euros ou R$ 5.570)”, afirma.

Isso também ocorre do lado do imigrante. “Algumas pessoas que trabalham como autônomas, com recibos verdes, pagam apenas o mínimo à Segurança Social, de 23,95 euros (R$ 153,30). Aí, a declaração de renda não se adequa ao que é pago à Segurança Social”, exemplifica a advogada.

Com residência

Sauer diz que um avanço positivo promovido mais recentemente pela AIMA foi no processo de entrega dos documentos para o processo de autorização de residência. “Quando as pessoas são notificadas pela AIMA sobre a rejeição do pedido, tudo pode ser respondido no próprio portal da AIMA. Os imigrantes têm o número de usuário e uma senha, juntam os documentos e escrevem o que pretendem fazer para uma nova submissão do processo. Não precisa contratar um advogado para isso”, descreve.

Se muitos estão com problemas com a AIMA, quem conseguiu o título de residência está comemorando. “Tenho um cliente que foi atendido na segunda semana de funcionamento do centro do Templo Hindu e já recebeu a autorização de residência”, comemora a advogada Adriana Ayala.

“Estava no trabalho e um amigo veio me dizer que eu tinha recebido uma carta da AIMA”, conta o argelino Houcine Deba, 27 anos, que vive em Cuba, no Alentejo. Ele estava há dois anos e meio tentando se legalizar em Portugal. “Cheguei no país em maio de 2022 e fiz minha manifestação de interesse em 27 de junho”, recorda. Na época, ele trabalhava no setor de limpezas, mudando, depois, para a área de construção.

Deba explica porque escolheu Portugal e não Espanha ou França, países onde a presença de argelinos é maior, para viver. “É um país mais clamo, tem menos estresse. Não tem problemas com a polícia e as pessoas são simpáticas”, diz.