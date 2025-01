Bernardo Tochilovsky vence o Gala Dama de Ouro e vai expor no Carrossel do Louvre

No concurso organizado pela Atlas Violeta Associação Cultural, público elegeu obra Galo no Sítio, do artista baiano, como a mais bonita. Na votação do júri, o cabo-verdiano Tutu Sousa foi o vencedor.

Numa disputa que teve mais de 195 mil votantes, a pintura Galo no Sítio, do pintor baiano Bernardo Tochilovsky, foi a escolhida do público como a melhor obra de arte contemporânea do prêmio Gala Dama de Ouro, iniciativa da Atlas Violeta Associação Cultural. Na decisão, anunciada neste sábado (18/01), no Centro Empresarial do Porto, também foram anunciados os eleitos pelo júri.

Como resultado do prêmio, Tochilovsky, 24 anos, vai expor sua pintura no Carrossel do Louvre, em Paris. Com exposições realizadas em Salvador, São Paulo, Marrocos e Portugal, desde os seis anos de idade, o baiano expressa no desenho e na pintura suas percepções do mundo, com texturas e cores muito características, o que torna seu trabalho inconfundível.

Para o júri, a melhor obra foi a pintura Eça de Queirós, em acrílico sobre tela do cabo-verdiano Tutu Sousa, 40. Autodidata em pintura e escultura, ele já expôs em Portugal, França, Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, China, Senegal, entre outros países. Suas pinturas em murais decoram aeroportos em Cabo Verde e na cidade de Fort France, na Martinica. Pelo primeiro lugar, ele levará seu trabalho para a Dubai Art Fest, a principal feira de arte do Oriente Médio, que acontece em abril.

A segunda colocada, na visão do júri, foi a pintura La mala más mala de todos los tiempos, da pintora espanhola Esther Peláez. Com uma carreira no mundo da moda, a partir de 2018, ela passou a dedicar-se também à pintura e à escultura. No quadro que participou do concurso, a artista procurou mostrar o empoderamento feminino. O prêmio lhe dá a oportunidade de ter uma exposição individual na Dama Art Gallery, no Porto.

Em terceiro lugar, ficou o quadro Girassóis, da paulista Goret Chagas. Trata-se de uma pintura feita com os pés e a boca. Com 73 anos, a brasileira tem obras espalhadas por países como Argentina, Canadá, México, Croácia, Cingapura, Suíça, África do Sul, Alemanha, entre outros. O prêmio dá direito a participar de uma exposição coletiva na Dama Art Gallery.

Menções honrosas

Quatro obras receberam menções honrosas. A primeira foi a pintura em acrílico Dona Cristina, do brasileiro Luciano Novais. A segunda foi O Filósofo, do português Corre-Pé, seguida pela pintura a óleo Sequência, da portuguesa Filomena Parra, e pela fotografia Timidez, do brasileiro Guto Barros.

Com curadoria de Cristina Bernardini, da Gama Art Gallery, a decisão foi tomada por cinco jurados. “O júri foi composto por Nilzete Pacheco, uma pessoa que tem ligação com a arte; Vítor Correia, radialista da área da cultura; Simone Simões, jovem para trazer a visão das novas tecnologias; o diretor de revista cultural Antônio Bernardini; e o curador cultural Mário Edson”, afirma Bernardini.

A Atlas Violeta, que organizou a mostra, tem como objetivo a inserção social por meio da cultura. A entidade atua nos países de língua portuguesa.