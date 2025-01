Santos Silva: Vitorino “cumpre todos os requisitos”, Seguro não cumpre “mínimos”

Augusto Santos Silva defende que é preciso "continuar a trabalhar" para encontrar um bom candidato à Presidência da República, acusando António José Seguro de não cumprir "os requisitos mínimos". Esse candidato poderá ser o próprio, que continua a manter em aberto uma eventual candidatura a Belém, mas também António Vitorino, que "cumpre todos os requisitos". O ex-presidente do Parlamento coloca-se até de fora da corrida, caso Vitorino avance.

Em entrevista à RTP2 esta sexta-feira à noite, o socialista defendeu que nenhum dos três potenciais candidatos às presidenciais de 2026, isto é, Luís Marques Mendes, António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo, "cumpre o perfil de Presidente". "É preciso continuar a trabalhar para encontrar alguém", disse.

Santos Silva criticou que a eventual candidatura de Marques Mendes seja "promovida por uma estação de televisão e objecto de nomeação por um partido", o PSD, assim como disse ter "muitos problemas" com uma potencial candidatura de Gouveia e Melo, já que Portugal tem uma "democracia civilista" (e não militar) e o chefe de Estado "tem de ser alguém com experiência política".

Mas foi particularmente crítico com a intenção de Seguro, antigo líder do PS, de concorrer a Belém: "Não parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS e um vasto campo de forças democráticas", afirmou, acusando-o de ficar "pelas banalidades". "Precisamos de mais".

O próprio não excluiu avançar, afirmando apenas que vai "contribuir" para que "a área democrática do centro-esquerda tenha uma candidatura única e forte". Mas apoia também outra hipótese: a de António Vitorino, que começa a ganhar força dentro do PS, como o PÚBLICO noticiou.

"Cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato", argumentou, lembrando a "vasta experiência" e o "conhecimento muito profundo" sobre os "poderes do Presidente" do antigo ministro, comissário europeu ou deputado e actual presidente do Conselho Nacional para as Migrações.

Augusto Santos Silva garante até que "nunca" será "candidato contra uma eventual candidatura de António Vitorino". Mas, alimentando a possibilidade de se candidatar, defende que a hipótese "inversa", isto é, Vitorino não se candidatar contra Santos Silva, também "é verdadeira".

Outro nome que Santos Silva vê com bons olhos é o de Alexandra Leitão à Câmara de Lisboa. O antigo ministro considerou que é uma "boa escolha", que "mostra o empenhamento do PS em recuperar" a autarquia e que será "capaz de construir uma coligação política e social ampla". E sacudiu o "rótulo" de "radical" colocado à líder parlamentar do PS por Carlos Moedas: "É uma palavra absolutamente excessiva que só mostra que não há outros argumentos".