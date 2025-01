Rui Malheiro quer IL a “distanciar-se” da AD com “agenda reformista”

O opositor de Rui Rocha à liderança da IL quer que o partido seja “mais do que uma alternativa”, mas admite acordos com a AD nas próximas eleições legislativas, tendo como meta eleger 20 deputados.

Rui Malheiro, candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL) contra Rui Rocha, quer renovar o partido distanciando-se da Aliança Democrática (AD) com uma "agenda reformista" e tornando a comunicação dos liberais mais clara. É esse o objectivo assumido na moção global de estratégia que apresenta este sábado, em que se propõe a fazer de Portugal "uma das dez economias mais desenvolvidas da Europa".

Na moção, a que o PÚBLICO teve acesso, Rui Malheiro defende que a IL tem de "ser mais do que uma alternativa", apontando que quer fazer do partido o "motor de transformação do país". E, por isso, define que "deve distanciar-se" da AD, "diferenciar-se e liderar a agenda política", com um projecto que "privilegie o mérito, a transparência e a liberdade individual".

O liberal deixa, aliás, críticas à AD na moção. Assumindo que a IL "enfrenta desafios significativos e diversos no actual panorama", Malheiro culpa os "oito anos de governação socialista" por terem acentuado "problemas estruturais, como a dependência estatal". Mas não ignora a responsabilidade do actual Governo, que acusa de ter feito do Orçamento do Estado para 2025 uma "oportunidade perdida" e uma "quebra de confiança".

É especificamente em "liderar uma agenda reformista" que o opositor de Rui Rocha se quer focar, defendendo a "simplificação fiscal", o "desmantelamento da burocracia excessiva" e a "promoção de um ambiente favorável ao investimento". Os desafios que elenca não são, contudo, apenas programáticos: o candidato nota que tem de "comunicar eficazmente os seus valores e propostas" com uma "linguagem clara e acessível, que chegue a todos os segmentos da sociedade". E define que são precisas propostas "claras e focadas nos problemas reais" a fim de "conquistar a confiança dos eleitores" e fazer face à "estagnação eleitoral" da IL.

Foto Rui Malheiro DR

200 autarcas, 20 deputados

Para isso, o líder do movimento Unidos pelo Liberalismo argumenta que a IL "tem de retornar à essência do liberalismo" e garantir "um espaço de debate interno e externo" — no que parece uma crítica ao rumo do partido sob a actual liderança. Desde logo, nas autárquicas de Setembro/Outubro, nas quais defende que é preciso privilegiar a "corrida em pista própria" — isto é, candidaturas autónomas, em vez de coligações com o PSD —, e eleger "pelo menos 200 autarcas". Nas eleições da Madeira de Março, por outro lado, traça como meta eleger dois deputados regionais. E nas presidenciais de 2026 quer apoiar "um membro do partido ou um independente" que defenda as "ideias liberais".

Antecipando a possibilidade de este Governo não conseguir completar o mandato e haver novas eleições legislativas, Rui Malheiro estabelece que a IL deve começar a preparar um programa eleitoral para 2026 "logo após as eleições autárquicas", com a meta de chegar aos 10%, isto é, a 20 deputados e eleger em novos distritos: Leiria, Faro, Coimbra e Santarém. Embora assuma que a IL deve ser "partido de Governo", o candidato não projecta que possa chegar já à governação sozinha. E, por isso, mostra abertura para fazer uma "coligação de governo" ou um "acordo parlamentar".

O grande "desígnio" que apresenta na moção intitulada "Coragem para Transformar Portugal", contudo, é outro: fazer de Portugal uma das "dez economias mais desenvolvidas da Europa". Para lá chegar, o candidato à comissão executiva da IL defende que é preciso valorizar a iniciativa privada e reduzir o peso do Estado, promover uma "cultura de mérito, dar centralidade ao ensino ou tornar a justiça "mais eficiente e célere".

O Serviço Nacional de Saúde, que Malheiro diz querer "robusto, acessível, actualizado e financeiramente sustentável", é outro dos eixos desse desafio. Mas também o aumento de incentivos à internacionalização, a "promoção da concorrência" e o fim das "rendas excessivas em sectores protegidos".

A proposta terá agora de ser avaliada pelos militantes da IL, que vão ter de escolher entre Rui Rocha e Rui Malheiro na convenção nacional de 1 a 2 de Fevereiro.