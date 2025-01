Bloco chama Gandra d’Almeida e ministra da Saúde ao Parlamento

O partido de Mariana Mortágua defende que existem “inúmeras questões que têm de ser esclarecidas” sobre a alegada acumulação de funções do director executivo do SNS.

O director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que se demitiu esta sexta-feira na sequência de uma reportagem da SIC que noticia que terá acumulado indevidamente funções antes de dirigir o SNS, ainda poderá ter de ser ouvido no Parlamento. O Bloco de Esquerda vai dar entrada a um pedido de audição urgente a António Gandra d'Almeida e à ministra da Saúde. Já o PAN pede um "maior escrutínio ético" das pessoas nomeadas para altos cargos públicos.

No requerimento assinado pela deputada Isabel Pires, que está a substituir Marisa Matias temporariamente, o Bloco defende que a investigação sobre o director executivo do SNS “levanta inúmeras questões que têm de ser esclarecidas”. Nomeadamente, como é que Gandra d’Almeida acumulou alegadamente funções e foi nomeado posteriormente para CEO do SNS “com total confiança por parte da ministra”. Mas também “como é que alguém que em dois anos fez 200 mil euros com a falta de profissionais nos quadros do SNS foi colocado a gerir todo o serviço”.

“É claro agora que a sua visão para a saúde e os seus interesses pessoais são antagónicos com um SNS reforçado e devidamente apetrechado de profissionais e recursos. Mas talvez seja condizente com a visão do Governo e do plano de emergência”, acusa o Bloco.

O partido de Mariana Mortágua recorda que Gandra d'Almeida alegadamente "acumulou, de forma ilegal e durante dois anos, funções de prestador de serviços médicos em Faro e Portimão com as funções de director da delegação regional do Norte do INEM", pelas quais terá recebido "cerca de 200 mil euros". E sublinha que essa eventual acumulação de cargos é "violadora do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado".

O Bloco aponta também que, "para contornar a exclusividade a que estava obrigado e a não-autorização do INEM para a acumulação de funções, Gandra d’Almeida terá montado uma empresa prestadora de serviços que passaria a ser contratada pelos hospitais de Faro e de Portimão", o que classifica como "um esquema".

E critica ainda o Governo por ter recrutado o CEO do SNS “junto de um núcleo de dirigentes da secção regional da Ordem dos Médicos do Norte com ligações ao PSD e ao CDS e a empresas privadas da área da saúde" ou "entidades com quem o Estado contratualiza serviços", como fez com "Ana Povo, secretária de Estado, ou Eurico Castro Alves, coordenador do plano de emergência que prevê a privatização de vários serviços do SNS ou o desvio de recursos para entidades externas".

Por sua vez, o PAN defende que este caso "mostra a necessidade de um maior escrutínio ético" das pessoas nomeadas "para altos cargos públicos e o quão precipitado foi o saneamento da direcção executiva do SNS" por parte do Governo da AD. "Num contexto de crise grave do SNS, tudo o que não precisávamos era de mais uma dança de cadeiras", afirma o partido em resposta escrita ao PÚBLICO.

