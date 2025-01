Ser Voluntário… como visitador

As organizações sociais representam um apoio fundamental para milhares de pessoas e famílias que delas dependem, quer seja no apoio alimentar, higiene ou de saúde. Em 2020, segundo a Conta Satélite da Economia Social (são os dados mais recentes disponíveis), foram identificadas cerca de 73 mil organizações sociais, distribuídas por um conjunto diversificado de actividades. Segundo a mesma fonte estas organizações foram responsáveis por 5,1% a 5,2% do emprego total e por 5,8% a 5,9% do emprego remunerado da economia nacional.

Já um relatório da Informa D&B, no mesmo ano, indicava que a larga maioria das organizações do sector social são associações (91%), reconhecendo que este é um sector maduro com uma dinâmica de criação de novas associações crescente, respondendo às mais recentes necessidades da população e empresas.

A ENTRAJUDA tem mais de 5000 instituições sociais registadas na sua base de dados, permitindo uma partilha importante e fundamental entre as várias instituições deste sector. A missão da ENTRAJUDA passa apoiar as instituições de solidariedade social, possibilitando o acesso aos meios e recursos necessários que lhes permita exercer uma acção determinante na inclusão social e no combate à pobreza.

Conhecer bem cada uma das instituições de solidariedade, as suas características, áreas de intervenção, população apoiada e necessidades reais, é essencial para garantir um correcto apoio com serviços, bens e equipamentos. De forma a manter um contacto regular, a ENTRAJUDA procura o apoio de visitadores, que possam fazer visitas presenciais e ou visitas remotas/virtuais às instituições parceiras.

O objectivo destes visitadores passa por:

conhecer melhor as necessidades especificas das organizações;a

presentar os serviços e apoios disponibilizados pela ENTRAJUDA que possam melhorar a gestão e sustentabilidade da instituição;

estabelecer e manter relações de proximidade e confiança que potenciem o desenvolvimento social.

Para as visitas remotas recorre-se a meios telemáticos, como o Zoom, WhatsApp ou outra aplicação ou por chamada telefónica de forma a conhecer e acompanhar a actividade desenvolvida da instituição visitada.

Contactos ENTRAJUDA

Local: Nacional

Contacto: geral@entrajuda.pt

O voluntário deve assim ter boas capacidades relacionais e de comunicação, saber escutar e transmitir informação e sugestões de melhorias da actividade da instituição, para que se possa adequar os apoios disponíveis às suas reais necessidades, por via desse conhecimento.

Em colaboração com a Bolsa do Voluntariado da ENTRAJUDA