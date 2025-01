O cessar-fogo em Gaza e os dias que se seguem

Esta semana, depois de meses de um vai-e-vem penoso relativamente às negociações entre Israel e Hamas para pôr fim a uma guerra que tem desafiado todos os preceitos do direito internacional, da eficácia da diplomacia, do multilateralismo e, a bem da verdade, da humanidade, recebemos o anúncio de que estas conversações teriam finalmente chegado a bom porto. Contudo, claro está que permanecem ainda muitas incógnitas, tanto do ponto de vista da aplicação do acordo, quanto da sua sustentabilidade. A boa notícia é que no mínimo interrompe-se um genocídio. A má é a incerteza sobre os dias seguintes.

