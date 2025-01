O regresso da corrida às casas

Nos tempos que correm, cada vez mais a especulação da corrida às casas cresce a um ritmo galopante e estonteante, como “cogumelos selvagens”. A procura é grande, e os preços nada cativantes, para quem quer comprar um andar ou mesmo para arrendamento. Por mais que o(s) governo(s), criem incentivos, como a redução das taxas de juros, benefícios fiscais para jovens, e o alívio no IRS, etc. etc., este está a ser um grande negócio para as imobiliárias e para certos senhorios sem escrúpulos.<_o3a_p>

Mário da Silva Jesus, Codivel

"Valor moderado"

Luís Montenegro mostrou, com a introdução do conceito de "valor moderado" na nova lei dos solos, de que lado está, ou seja, Luís Montenegro abriu a porta à especulação imobiliária, o que não é nenhuma novidade para ninguém. É evidente que Montenegro tem de alimentar os grupos privados de quem gosta e a quem, ele e o PSD, querem agradar, mas a escolha feita demonstra claramente de que lado ele está. Novas casas são precisas? Claro que sim. Todavia Montenegro quer resolver este problema desde que os privados possam especular livremente e consequentemente ganhar muito dinheiro. Esta é a realidade. O resto é conversa, ou seja, são declarações para "inglês ver". Porque será que a lei foi alterada da forma que foi? Pura e simplesmente para favorecer os especuladores, em vez de defender e proteger, como era obrigatório, quem necessita mesmo de uma casa. Felizmente ficamos a conhecer o pensamento de Montenegro e do seu Governo sobre a problemática da habitação.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Contra o VAR

O PUBLICO noticiou o movimento que surgiu na Noruega contra o VAR no futebol. Num dos países que mais cedo adoptaram esse sistema – Portugal –, ninguém parece interessado em questioná-lo. Apesar do prejuízo que provoca ao espectáculo futebolístico – com as ridículas suspensões de jogo para verificar decisões já tomadas – e do carácter antidesportivo de fenómenos como o “fora-de-jogo milimétrico”, o VAR continua a afirmar-se como instância suprema na direcção dos jogos. Muito bom futebol, desportivamente impecável e tecnicamente perfeito, tem sido lançado ao lixo pelas famosas “linhas” do VAR, capazes de atribuírem à saliência de dois centímetros do cotovelo de um jogador a decisão de um desafio. Como noutras modalidades desportivas, o árbitro é uma das figuras do jogo, uma figura humana, portanto falível, e as suas falhas (desde que não intencionais) fazem parte da equação. Uma única situação pode justificar um dispositivo como o VAR: a verificação do golo, facto decisivo que exige a ultrapassagem total da linha pela bola, muitas vezes impossível de percepcionar pela vista humana, sobretudo a alguma distância. De resto, só serve para estragar.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Quanto vale, quanto custa?

O país comentarista chocou-se com a possibilidade de ser nomeado para secretário-geral do Governo, uma função supostamente muito importante, potencialmente geradora de enormes poupanças e ganhos de eficiência, alguém que iria manter o seu salário actual de mais de 15 mil euros. A polémica apareceu e as contestações proliferaram como cogumelos, até por representar uma remuneração superior à do primeiro-ministro, e essa opção abortou.

Não sei se esse valor é o “correcto” em termos de mercado de trabalho para o posto em causa, mas chocam-me duas coisas. A primeira é o valor muito baixo que é pago aos mais altos responsáveis do país. Está certo que não estarão motivados exclusiva ou principalmente pela remuneração directa, mas se queremos “profissionais” de primeira água, não é com estes valores que eles virão. A segunda, e que terá chocado muito menos gente, é essa pessoa estar actualmente a auferir esse vencimento, supostamente “escandaloso”, no Banco de Portugal, sem se saber muito bem o que por lá faz.

Ou seja, é inaceitável uma remuneração assim para uma função crucial no Governo do país e altamente exigente, mas isso ser pago no BdP para funções de “consultoria”, menos mal…?

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

<_o3a_p>