Para chegarmos ao futuro nada como voltarmos ao passado

Olá,

esta semana a nossa grande viagem é a um dos destinos mais populares e desejados do mundo. Desde finais do séc. XX que o Dubai trabalha para se tornar uma meca luxuosa do turismo e há muito que firmou essa chancela. Continua a parecer que o emirado não se cansa de construir e lançar projectos de encher o olho, pelo menos aos mais sensíveis ao luxo dos delírios futuristas. Será tudo já só Burj Al Arabs e miragens premium de ilhas artificiais? Perguntemos à Inês Chaíça, que andou entre estes mundos e conta as suas descobertas na Fugas:

Sim, há um Dubai espampanante, com os seus arranha-céus envidraçados, parques temáticos e centros comerciais de perder de vista a competir pela sua atenção. É este que aparece na maioria dos guias de viagem, mas estes são artefactos de uma riqueza recente, que ignoram a sua história. Felizmente, sim, há outro Dubai, típico e sem delírios de grandeza, que nos conquista pelas subtilezas. E se nunca se deixou convencer pelo primeiro, é possível que se deixe levar pelo segundo. É neste Dubai que descobrimos cheiros e sabores típicos, com influências de todos os cantos do mundo, como é normal num país erguido pela força da mão-de-obra estrangeira. É aqui, no souk (o quarteirão do mercado tradicional), que vemos e cheiramos canela "a sério" pela primeira vez. É aqui que seguimos por ruelas cada vez mais estreitas que mais parece que vamos entrar na casa de alguém – onde, provavelmente nos ofereceriam água de rosas para lavar as mãos logo à entrada e nos fariam sentir em casa, porque, afinal, a arte de bem receber é das características que mais orgulham os emiratis. É aqui que nos perdemos e que nos encontramos: numa trilha fora do caminho batido, que nos mostra o Dubai tradicional que queremos conhecer.

​A propósito, e por acaso, pela Fugas temos passado os dias em corridas pelas "vizinhanças" do Dubai, por terras (e muitas areias) de um país que tem estudado com muita atenção o que o emirado fez para chegar a este plano turístico: Arábia Saudita. É onde se passou - e terminou na sexta - o Rali Dakar, essa prova histórica que entretanto se readaptou e relocalizou. Maria Luís Gameiro, a primeira portuguesa em 15 anos a aventurar-se no rali, contou diariamente na Fugas as suas aventuras e desventuras. Na última crónica, a alegria de concretizar a chegada ao final: "O sonho tornou-se realidade".

Mais perto de casa, pela Fugas vamos viajando por muito mais histórias e, como isto anda tudo ligado, História. Ora repare-se:

Entrámos no Hotel Britania, um dos mais clássicos hotéis de Lisboa, que acaba de completar 80 anos. É um cenário de encher o olho, sem lhe esquecer a contextualização, claro está. Até por volta do 25 de Abril de 1974 chamava-se Hotel Império e, a condizer, não lhe faltam sinais históricos preservados, dos frescos aos brasões das antigas colónias. Venha conversar com Luís Alves de Sousa, o homem que desde os finais da década de 70 muito se dedicou a preservar est jóia art déco projectada por Cassiano Branco: Dentro do Hotel Britania, 80 anos de história nos contemplam

Vamos ao teatro e aprendemos a comer melhor, até porque somos todos crianças para sempre: é que, numa peça e num podcast para crianças, Joana Barrios e Rogério Nuno Costa andam a desconstruir o discurso sobre alimentação e até dão aos verdes um merecido espaço de campanha eleitoral. Tudo pensado para um público jovem. Alexandra Prado Coelho foi provar e até veio de lá a andar à roda: O que é que Mário Soares tem a ver com a Roda dos Alimentos? Joana Barrios explica.

Conversamos com a fotógrafa brasileira Ana Abrão, que vive no Algarve há duas décadas. Ela tem-se dedicado a usar a fotografia para documentar e preservar comunidades remotas; um trabalho que "exige sair do roteiro turístico, completamente". Ana Abrão: "A mulher é a guardiã da identidade cultural de um povo"

Mas, cá por casa, acreditem, basta-nos até só um garrafão ou dois de vinho para termos lições de história. A sério, basta perguntar ao Edgardo Pacheco: Como dois garrafões de vinhos Aleixo desencantaram histórias com décadas

E, para terminar em beleza esta carta, só podia ser com outro tipo de história, aquele que, mais patati, mais patatá, nos liga a todos. Sim, uma história de amor. Surpreendentemente, ou não, quem nos conta esta semana uma bela história de amor é Pedro Garcias. Passa-se nos vinhedos do Douro, mete um casal de noruegueses, filosofias dos acasos e um sinal amoroso de futuro: Signe, uma história de amor no mundo do vinho.

Com amor e carinho,

boas viagens e boas fugas,

Luís J. Santos

Editor Online - Fugas