Campeonato escaldante antes do regresso da Champions

A I Liga está escaldante no que à liderança diz respeito. Sporting, Benfica e FC Porto, os três primeiros da tabela, continuam a fazer marcação cerrada entre si e ontem o Benfica cumpriu com a sua obrigação ao vencer o Famalicão e igualar o Sporting no topo.

Os "leões" têm hoje a palavra e podem recuperar os três pontos de vantagem sobre os benfiquistas se vencerem o Rio Ave, em Vila do Conde, conservando assim a liderança isolada da classificação.

Um deslize dos sportinguistas, contudo, abre a porta ao FC Porto, que joga domingo em Barcelos, casa do Gil Vicente. Um teste complicado para uma equipa que nos seus últimos sete jogos fora do Dragão só venceu um.

O calendário completo da jornada da I Liga e os horários das transmissões televisivas está aqui, enquanto a mesma informação para a II Liga está aqui.

Nos principais campeonatos europeus, as atenções neste fim-de-semana centram-se em Itália. Depois do embate na Supertaça, que marcou a estreia de Sérgio Conceição no comando técnico dos "rossoneri", Milan e Juventus voltam a encontrar-se neste sábado, desta feita para a Serie A. E no mesmo dia, a não perder, há ainda um embate entre Atalanta e Nápoles, respectivamente primeiro e terceiro da classificação, separados por quatro pontos.

Depois das emoções do fim-de-semana, chegam então as provas europeias, de regresso após o intervalo natalício/fim de ano. Na Liga dos Campeões, o Benfica tem um teste de fogo, na Luz, contra o Barcelona, na terça-feira. No dia seguinte, será a vez do Sporting, em Leipzig. Aqui tem o calendário completo da jornada.

Na quinta-feira regressa também a Liga Europa, o mesmo quer dizer que FC Porto e Sp. Braga têm adversários para defrontar. Os portistas recebem os gregos do Olympiacos, enquanto os bracarenses vão ao terreno dos belgas do Union Saint-Gilloise. Aqui encontra o calendário completo desta jornada.

Futebol à parte, destaque para o Mundial de andebol, onde Portugal defrontará, no domingo (19h30), a Noruega à procura de somar o maior número de pontos possível para levar para a fase seguinte da prova, para a qual já se qualificou depois dos triunfos sobre EUA e Brasil.

Na quarta-feira, os amantes do hóquei em patins têm para assistir o derby entre Benfica e Sporting, relativo à segunda jornada do campeonato e que acerta o calendário da prova. E na quinta-feira inicia-se mais uma edição do Mundial de ralis, com a tradicional prova em Monte Carlo a durar até domingo.

Por fim, ao longo de toda a semana, prossegue na Austrália o primeiro torneio do Grand Slam da temporada. Já sem portugueses em singulares, depois da eliminação de Jaime Faria e Nuno Borges, mas com este último ainda em prova na variante de pares ao lado de Francisco Cabral.

