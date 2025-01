Voluntário da polícia condenado por violação de médica na Índia

Um voluntário da polícia indiana foi condenado, no sábado, pela violação e homicídio de uma médica estagiária num hospital da cidade de Calcutá, no Leste da Índia, no rápido julgamento de um crime que provocou a indignação nacional pela falta de segurança das mulheres.

O corpo da mulher foi encontrado numa sala de aula do Hospital Universitário R. G. Kar, gerido pelo Estado, em 9 de Agosto. Outros médicos faltaram ao trabalho durante semanas para exigir justiça para ela e melhor segurança nos hospitais públicos.

O arguido Sanjay Roy afirmou em Novembro que era “completamente inocente” e que estava a ser incriminado. Reiterou-o em tribunal no sábado, afirmando: “Não fui eu que fiz isto”.

Os advogados de Roy não puderam ser contactados de imediato para comentar o veredicto. Argumentaram que existiam discrepâncias flagrantes na investigação e nos relatórios dos exames forenses.

O juiz Anirban Das disse que provas circunstanciais tinham provado as acusações contra Roy e que a sentença, a ser anunciada na segunda-feira, poderia variar entre a prisão perpétua e a pena de morte.

“A sua culpa está provada. Está a ser condenado”, declarou o juiz.

Os pais da vítima, que não pode ser identificada ao abrigo da lei indiana, manifestaram o seu descontentamento com a investigação, afirmando que o crime não podia ter sido cometido por uma só pessoa.

“A nossa filha não poderia ter tido um fim tão horrível por um único homem”, afirmou o pai. “Continuaremos a sentir dor e agonia até que todos os culpados sejam punidos.”

A polícia federal indiana, que investigou o caso, descreveu o crime como “o mais raro dos raros” durante o julgamento e pediu a pena de morte para Roy.

Vários médicos entoaram palavras de ordem em solidariedade com a vítima no exterior do tribunal. O Dr. Aniket Mahato, porta-voz dos médicos em formação, afirmou que os protestos de rua iriam continuar “até que seja feita justiça”.

Mais de 200 agentes da Polícia Militar foram destacados, tendo Roy sido levado para o tribunal num carro da polícia.

A investigação citou 128 testemunhas, das quais 51 foram ouvidas durante o julgamento, que começou a 11 de Novembro e foi acelerado para terminar rapidamente, de acordo com fontes judiciais.

A polícia acusou também o chefe da esquadra local na altura do crime e o então director do hospital de destruição do local do crime e de adulteração de provas.

O agente da polícia está em liberdade sob fiança, enquanto o antigo director do hospital continua detido no âmbito de um outro caso de irregularidades financeiras no hospital. Reuters