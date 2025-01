Ordem de prisão emitida para o ex-Presidente boliviano Evo Morales

Antigo chefe de Estado não compareceu no tribunal para prestar esclarecimentos no âmbito de um caso de alegado abuso de uma menor. Morales diz que o processo é político e a justiça serve o Presidente.

Um juiz nacional emitiu, na sexta-feira, um mandado de detenção contra o ex-Presidente boliviano Evo Morales, depois de este não ter comparecido em tribunal para prestar esclarecimentos, no âmbito de uma investigação por tráfico de seres humanos, por alegado abuso de uma menor em 2016, quando era chefe de Estado.

Morales não compareceu no tribunal de Tarija na terça-feira, alegando problemas de saúde, pelo que a audiência foi adiada para sexta-feira, com o aviso de que, se não comparecesse, seria declarado à revelia e seria emitido um mandado de captura contra ele.

Desde Setembro de 2016 que a Justiça investiga este alegado abuso de uma rapariga de 15 anos, da qual nasceu uma criança. O pai da alegada vítima foi detido, mas a mãe continua desaparecida. A investigação indica que ambos terão beneficiado politicamente.

O ex-Presidente criticou a ordem de prisão e denunciou que a justiça “tendenciosa” do país “inventou” um crime sem provas, violando os seus direitos constitucionais “como nos tempos da Inquisição”, a fim de o “eliminar” antes das próximas eleições presidenciais.

“A declaração de rebelião já estava redigida antes da audiência. Veja as imagens da emissão. Foi certamente enviada pelos ministérios do Governo e da Justiça para que o juiz a lesse”, afirmou o antigo chefe de Estado numa publicação na sua conta na rede social X. “Só tinham de ordenar a minha prisão”, acrescentou. “A única coisa que faltava era que ordenassem o meu desmembramento imediato numa praça, como acontecia na época colonial, quando os conquistadores castigavam severamente os indígenas que se rebelavam contra a opressão.”

Morales argumentou que os juízes e promotores que agora o acusam de tráfico e contrabando, “sem respeitar o devido processo ou a presunção de inocência, como exige a Constituição”, são “os verdadeiros autores” de tais violações, mas “o regime de terror que governa” o país faz com que “ninguém se atreva a processá-los”.

Na opinião do antigo Presidente, estes magistrados “não administram a justiça com neutralidade, mas com slogans políticos”, fazendo do sistema judicial boliviano um instrumento “tendencioso e servil ao Governo de [Luis] Arce e [David] Choquehuanca, que dominou todo o poder judicial”.

“Esta 'Justiça' actua como no tempo da Inquisição: sem provas, mas com convicções subjectivas. Os meus acusadores não estão à procura de justiça, querem proscrever-me e eliminar-me antes das próximas eleições presidenciais na Bolívia.”