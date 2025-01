Novo “czar das fronteiras” de Trump prepara raide contra imigrantes já para terça-feira

Tony DiMare, produtor de tomate do estado norte-americano da Florida, defende a imposição de taxas alfandegárias aos produtos agrícolas que chegam do México e é favorável a travar o fluxo migratório nas fronteiras norte-americanas. No entanto, quando se trata da promessa feita por Donald Trump, que volta à Casa Branca na segunda-feira, de expulsar 11 mil imigrantes sem documentos dos Estados Unidos é completamente contrário e acha mesmo que será um “desastre para os agricultores” do país.

