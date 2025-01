Milhares nas ruas de Israel para pressionar Netanyahu a cumprir o cessar-fogo

O cessar-fogo na Faixa de Gaza tem hora marcada para começar: as 8h30 deste domingo, menos duas horas em Portugal continental. Mas ainda este sábado milhares de pessoas encheram as ruas de Israel para tentar pressionar o Governo de Benjamin Netanyahu a não recuar no acordo face às tentativas de sabotagem dos mais extremistas na coligação governamental. E o primeiro-ministro israelita exigiu a lista completa dos 33 reféns nas mãos do Hamas que serão libertados em troca de 1904 presos palestinianos ou nada feito.

“Não avançaremos com a aplicação do acordo enquanto não tivermos recebido a lista dos reféns a libertar, tal como acordado”, garantiu Netanyahu, afirmando ainda que Israel se reserva “o direito de voltar a lutar se assim for necessário” e que irá aumentar o número de soldados no denominado Corredor Philadelphi, uma linha de território de 14 quilómetros de extensão e 100 metros de largura na fronteira entre Gaza e o Egipto – algo que contradiz os termos do documento, onde Israel se compromete “a reduzir gradualmente as forças na área do corredor na fase 1”.

Temendo um recuo do primeiro-ministro, face à pressão das alas mais extremistas do seu Governo, nomeadamente o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir (que se demitiu este sábado e pediu ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, para fazer o mesmo) milhares de israelitas encheram as ruas do país para exigir que aquilo que se assinou no Qatar seja posto em prática como previsto.

“Os extremistas no Governo estão a tentar sabotar a implementação completa do acordo”, dizia ao Haaretz Einav Zanguaker, cujo filho, Matan, refém em Gaza, deverá ser libertado na segunda fase. “Netanyahu não permita que esta situação continue, tantos soldados morreram”, referia ao mesmo diário israelita Anat Angrest, mãe do refém Matan Angrest. “Traga o Matan para casa, já chega de sacrifícios”, acrescentou.

Na autodenominada Praça do Sequestro, no Museu de Arte de Telavive, Amit Sousanna, uma das reféns libertadas pelo Hamas num anterior acordo, falou desde o palco sob fortes aplausos: “Hoje, assinalamos o dia 470 desde esse dia negro”, disse. “A última vez que estive neste palco, pensava que estávamos próximos de chegar a um acordo. Agora, mais de seis meses depois, vai acontecer. Eles vão voltar para nós.”

Alguns manifestantes fizeram parar o trânsito no centro de Telavive, empunhando cartazes com fotografias de reféns e uma faixa onde se lia: “Acabem com a merda desta guerra.” Zangauker pediu a Netanyahu que se comprometa publicamente em pôr fim à guerra e a implementar na totalidade o acordo com o Hamas. Mas numa mensagem gravada difundida pela televisão, o líder do Governo israelita garantiu: “Se tivermos de voltar a lutar, voltaremos a fazê-lo e de forma vigorosa.”

Foto Uma mensagem de agradecimento a Joe Biden, em Telavive REUTERS/Ilan Rosenberg

Para Ben-Gvir, no entanto, o discurso do primeiro-ministro, apesar da retórica beligerante, mostra que Netanyahu não tem qualquer vontade de reatar a guerra. Embora, como afirma o ex-ministro, pertencente à extrema direita religiosa, “o regresso da guerra seja inevitável” porque o objectivo das Forças de Defesa de Israel (IDF) não foi cumprido: “A verdade é que o Hamas ainda não foi derrotado.”

Como explicava ao Haaretz Einav Zangauker, Ben-Gvir, Smotrich e os outros extremistas do Governo israelita “querem continuar a lutar e condenar à morte os reféns deixados para trás por delírios messiânicos, contra a vontade do povo e os interesses de Israel”.

Pormenores do acordo

O Ministério da Justiça de Israel divulgou este sábado pormenores sobre a primeira fase do acordo em que 33 dos 98 reféns ainda nas mãos do Hamas – mulheres, crianças e homens com mais de 50 anos, bem como prisioneiros doentes e feridos – serão libertados em troca de 1904 prisioneiros palestinianos: 737 homens, mulheres e adolescentes que estavam na cadeia antes do ataque de 7 de Novembro contra Israel e 1167 que foram detidos na Faixa de Gaza desde o início das operações militares das IDF.

Como ficou estipulado no acordo, nunca antes das 16 horas deste domingo (14h em Portugal continental), Israel irá libertar os primeiros 95 prisioneiros palestinianos em troca de três reféns que o Hamas entregará a funcionários da Cruz Vermelha. Nenhum dos prisioneiros a libertar por Israel no primeiro dia é proeminente, a maioria foi detida recentemente e não foi ainda julgada ou condenada.

Durante a primeira fase do cessar-fogo, o exército israelita irá retirar de algumas das posições em Gaza e palestinianos deslocados do norte do território ocupado poderão regressar.

Numa segunda fase, a ideia é que o Hamas liberte o resto dos reféns em troca da retirada dos soldados israelitas de Gaza. Esta fase, no entanto, só começará a ser negociada 16 dias depois do início do cessar-fogo, ou seja, no princípio de Fevereiro.