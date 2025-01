Israel vai libertar 1904 prisioneiros palestinianos em troca de 33 reféns

As autoridades israelitas vão libertar um total de 1904 prisioneiros palestinianos em troca dos 33 reféns que o Hamas se comprometeu a ceder na primeira fase do cessar-fogo que vai entrar em vigor às 6h30 locais (menos duas horas em Portugal Continental) deste domingo, 19 de Janeiro.

De acordo com o The Times of Israel, 737 desses prisioneiros tinham sido detidos por alegados motivos de segurança, condenados a penas perpétuas por homicídio cometidos por serem membros de organizações como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana e a Fatah. Os restantes 1167 serão palestinianos que estão detidos na Faixa de Gaza durante a investida das Forças de Defesa de Israel na região.

Três dos reféns que o Hamas vai libertar devem ser devolvidos às forças israelitas no domingo, 19 de Janeiro, e serão mulheres. Os restantes reféns, considerados casos humanitários, serão libertados ao longo dos 42 dias seguintes. Até ao momento, não se sabe quantos destes reféns serão libertados em que dia. Sabe-se, no entanto, que 30 prisioneiros palestinianos serão libertados por cada mulher, criança ou idoso cedido com vida pelo Hamas. O acordo inclui ainda a libertação de 110 prisioneiros palestinianos em troca de nove reféns doentes e de 50 reclusos por cada membro do sexo feminino das Forças de Defesa de Israel.

As forças israelitas também prometeram libertar um total de 107 prisioneiros — 47 dos quais tinham sido libertados num acordo em 2011, mas foram novamente detidos — se o Hamas libertar Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, dois civis que entraram na Faixa de Gaza há 10 anos e ficaram sob reclusão do Hamas, pormenoriza o The Times Israel. Além disso, se o movimento palestiniano ceder os corpos de reféns já na primeira fase do cessar-fogo, Israel comprometeu-se a libertar mais de 1000 detidos de Gaza.

Entretanto, as Forças de Defesa de Israel reforçaram em comunicado que o acordo para a troca de reféns e prisioneiros durante o cessar-fogo terá início às 8h30 locais de domingo, menos duas horas em Lisboa. Os militares "têm estado a preparar-se para receber os reféns após a sua libertação do cativeiro do Hamas", asseguraram, "e estão a trabalhar para fornecer apoio físico e psicológico adequado, com uma atenção cuidadosa a todos os detalhes".

Naim Qassem, chefe do Hezbollah, felicitou os palestinianos pelo acordo de cessar-fogo em Gaza: "Este acordo, que não sofreu alterações em relação ao que foi proposto em Maio de 2024, prova a persistência dos grupos de resistência, que conseguiram o que queriam enquanto Israel não conseguiu o que pretendia", defendeu o líder do grupo militante libanês, apoiado pelo Irão.

Israel e o Hezbollah também estão sob um acordo de cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França, desde Novembro. O acordo exige que as forças israelitas se retirem do sul do Líbano no prazo de 60 dias, que terminam este mês, e que o Hezbollah retire todos os seus combatentes e armas do sul. Mas ambos se têm acusado de violar o cessar-fogo.