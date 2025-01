Governo moçambicano sem dinheiro para pagar 13.º mês a funcionários e pensionistas

Na posse do novo executivo, este sábado, o Presidente pediu um Governo “íntegro”, transparente que lute contra a corrupção. Primeiro teste começa já na segunda com a greve da função pública.

Ainda o novo Governo não tinha aquecido as cadeiras dos gabinetes e já cinco sindicatos de funcionários públicos e agentes do Estado anunciavam uma greve que começa na segunda-feira e seguirá por tempo indeterminado até que seja pago o 13.º mês. O executivo afirma, no entanto, não ter dinheiro para honrar o compromisso e culpa o impacto dos protestos pós-eleitorais, que começaram a 20 de Outubro, nas contas públicas.

“O Governo apreciou a informação sobre o pagamento do 13.º salário para os funcionários públicos e pensionistas, tendo constatado as dificuldades da sua materialização imediata, tendo em conta os impactos negativos verificados na colecta de receitas em consequência das perturbações resultantes das manifestações”, declarou o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, ministro da Administração Estatal e Função Pública, citado pela Lusa.

“Os indicadores do fecho do ano passado, que nos foram apresentados, mostram que só no mês de Dezembro houve uma perda de cerca de 14 mil milhões de meticais [213 milhões de euros] de receita, decorrente das manifestações”, disse a nova ministra das Finanças, Carla Alexandra Loveira, em declarações divulgadas pela Lusa. “O ano todo está a contar com uma perda de receita de cerca de 42 mil milhões de meticais [639 milhões de euros]. Portanto, esta perda de espaço acabou comprometendo o exercício do ano passado.”

O ex-ministro das Finanças, Adriano Maleiane, já tinha afirmado a 13 de Janeiro que os cofres públicos não tinham dinheiro para honrar o pagamento do 13.º mês: “A vontade de pagar, havia, mas os últimos acontecimentos implicaram uma reformulação do Orçamento [do Estado].”

O executivo de Filipe Nyusi comprometeu-se com o Fundo Monetário Internacional a pagar aos funcionários públicos um terço do 13.º mês em 2024 e metade até 2028, de acordo com a Lusa, numa carta enviada pelas autoridades moçambicanas à directora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Mas nem isso tem agora capacidade para garantir, até pela enorme pressão causada pelos encargos da dívida pública.

“Um dos desafios que nós temos, um dos principais, é mesmo a gestão da dívida pública. O trabalho que temos de fazer é uma reflexão, um trabalho profundo de reestruturação da nossa dívida, para que dentro daquele espaço orçamental possamos assegurar o pagamento da dívida, mas também responder às necessidades correntes do Orçamento”, disse a ministra, este sábado, em Maputo, logo após a tomada de posse.

Segundo Inocêncio Impissa, “o Governo vai continuar a avaliar a situação e perspectivar cenários possíveis para o pagamento do 13.º e apresentar a medida a breve trecho. Não há-de ser a primeira experiência, já houve experiencias diferenciadas em que o Governo criou e encontrou alternativas de pagamento parcial, por grupos, entre outras medidas.”

Os sindicatos é que não estão dispostos a esperar sentados que o novo executivo escolhido pelo Presidente Daniel Chapo encontre uma solução e esperam que a pressão de uma greve por tempo indeterminado traga mais resultados: “Os funcionários e agentes do Estado de Moçambique vêm por este meio informar que deliberam por unanimidade a paralisação das actividades a partir de 20 de Janeiro até que se efectue o pagamento integral do 13.º salário”, declarou o presidente da Associação Nacional dos Professores (Anapro), Isac Marrengula, porta-voz das organizações reivindicativas.

“A paisagem política económica e social que atravessamos não é das melhores, exigindo de todos nós uma forma diferente de abordar a governação para obtermos resultados diferentes que o nosso povo espera”, disse o novo Presidente ao seu Governo, que terá como primeira-ministra a antiga juíza e ministra da Justiça Maria Benvinda Levi.

Daniel Chapo, que deu posse ao Governo e presidiu ao seu primeiro Conselho de Ministros este sábado, pediu que a integridade e o dinamismo façam parte da actuação do executivo, que deve ser transparente nas suas acções: “Temos que assegurar um Estado que funcione à vista de todos, com transparência e boa governação, publicando relatórios claros e transparentes sobre os lucros, despesas, dívidas e até situações de conflitos de interesse.”

Tal como na sua tomada de posse como Presidente, na passada segunda-feira, Chapo voltou a falar da necessidade de lutar contra a corrupção: “A corrupção é uma doença que corrói o tecido do Estado e do povo, pelo que exortamos que estejam na linha da frente no combate ao uso abusivo de bens públicos; dos funcionários fantasmas, dos concursos simulados para favorecer amigos, famílias, colegas; dos cartéis que enriquem à custa do povo.”