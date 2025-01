Espanha: acidente com teleférico numa estância de esqui nos Pirenéus faz 17 feridos graves

Um acidente num teleférico na estação de esqui de Astún, nos Pirenéus de Huesca, no Norte de Espanha, resultou em pelo menos 35 feridos, incluindo 17 em estado grave. As operações de resgate continuam no local, e até ao momento não há confirmação de vítimas mortais. De acordo com a informação divulgada pela Guardia Civil e citada pelo jornal El País, o teleférico caiu de uma altura de 15 metros, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.

O governo de Aragão revelou que, entre os feridos, nove encontram-se em estado muito grave e oito em estado grave. O número total de vítimas poderá aumentar, visto que as equipas de emergência continuam a evacuar a área. Uma das vítimas mais graves, uma mulher, foi transportada de helicóptero para o Hospital Miguel Servet, em Saragoça.

Para o local, foram mobilizados cinco helicópteros para operações de resgate, bem como bombeiros, psicólogos e 24 ambulâncias de suporte básico. Adicionalmente, foram enviadas ambulâncias convencionais e de suporte avançado de várias localidades, como Saragoça e Teruel. A estação de esqui foi encerrada e as pessoas retiradas.

O serviço de emergência 061 reforçou os meios disponíveis na região, e os hospitais da área, incluindo os de Jaca, Huesca, Clínico, Royo Villanova, Miguel Servet e Barbastro, foram postos em alerta para receber os feridos. O governo de Aragão revelou que foram mobilizadas equipas médicas adicionais para lidar com a situação.

O presidente aragonês, Jorge Azcón, anunciou nas redes sociais que se dirigia ao local, acompanhado pelo conselheiro Bermúdez de Castro, assegurando que todos os recursos do governo da comunidades estão a ser utilizados para apoiar as vítimas.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, também expressou solidariedade, oferecendo o apoio necessário às autoridades de Aragão.