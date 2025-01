Bolsonaro chora depois de lhe negarem autorização para ir à tomada de posse de Trump

Supremo Tribunal negou o pedido do ex-Presidente brasileiro para reaver o seu passaporte e chorou no aeroporto por não poder assistir à cerimónia em Washington.

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro lamentou, este sábado, que o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil o proíba de viajar para os Estados Unidos para assistir à tomada de posse do Presidente eleito norte-americano Donald Trump, ao negar entregar-lhe o passaporte. Bolsonaro chegou ao ponto de chorar no aeroporto de Brasília, dizendo que é um “preso político”.

Bolsonaro acompanhou a mulher, Michelle Bolsonaro, ao aeroporto de Brasília de onde esta partiu para os EUA para assistir à investidura de Trump na segunda-feira, e aproveitou a oportunidade para se queixar à imprensa de que está a ser vítima de “perseguição”.

O juiz do STF Alexandre de Moraes retirou o passaporte ao ex-Presidente em Fevereiro, no âmbito da investigação sobre o seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 8 de Janeiro de 2023. Bolsonaro pediu para viajar a Washington para a tomada de posse, mas o pedido foi indeferido com o argumento de que se trata apenas de um “interesse pessoal”.

“Obviamente que seria muito bom para mim ir lá. O Presidente Trump gostaria muito, pois foi ele que me convidou. Estou chateado, chocado, mas estou diante de uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa”, disse Bolsonaro, citado pelo jornal O Globo.

“Eu sou um preso político apesar de estar sem tornozeleira electrónica. Espero que vossa excelência não queira colocá-la em mim para me humilhar com a tornozeleira [pulseira] electrónica. É uma vergonha. Eu gostaria de acompanhar a minha mulher, [mas] o meu filho Eduardo e a sua mulher vão acompanhá-la. Eu queria lá estar. Tinha marcado reuniões com chefes de Estado através do Eduardo Bolsonaro, mas infelizmente não vou poder estar lá”, explicou.

O ex-Presidente brasileiro sublinhou que o convite partiu do próprio Trump e que está seguro que o Presidente eleito dos Estados Unidos poderá fazer alguma coisa para o ajudar. “Se ele me convidou, ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil afastando inelegibilidades politicas, como essas duas minhas que eu tive”, disse, citado pela Folha de S.Paulo.

“Só a presença dele, o que ele quer, só acções. Não vai admitir certas pessoas pelo mundo perseguindo opositores, o que chama de lawfare, que ele sofreu lá. Grande semelhança entre ele e eu. Também sofreu atentado”, acrescentou o ex-Presidente brasileiro.

Bolsonaro foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral de concorrer a cargos políticos até 2030 por ataques infundados contra o sistema eleitoral e as urnas electrónicas e à utilização política do dia da independência do Brasil (7 de Setembro).

Em termos criminais, o ex-Presidente foi indiciado em Novembro passado, por suspeita de envolvimento num plano golpista para impedir a posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva.