O que aconteceu à verdade? Trump e a sua consequência

Na tarde de 21 de Janeiro de 2017, o dia seguinte à tomada de posse de Donald Trump como 45.º Presidente dos Estados Unidos, Sean Spicer, o recém-nomeado porta-voz da Casa Branca, lia um comunicado a acusar a imprensa de deliberadamente tentar diminuir “o enorme apoio” ao novo morador do número 1600 da Pennsylvania Avenue e afirmava que a cerimónia de dia 20 registara um recorde de assistência, “quer virtual, quer presencial”. As palavras de Spicer desencadearam uma a reacção óbvia: as principais cadeias de televisão recuperaram imagens aéreas de tomadas de posse anteriores e voltaram a mostrar, lado a lado, as duas fotografias do National Mall, em Washington D.C., uma de 20 de Janeiro de 2009, data da tomada de posse do primeiro mandato de Barack Obama, e outra do mesmo lugar, à mesma hora, da manhã de dia 20, mas em 2017.

