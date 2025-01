Cultura em Expansão acaba com parceiros “fixos” no território e abre call a artistas

Programa municipal foi redesenhado e acabou com “pólos” no território. Artistas temem que comunidades percam o protagonismo. Direcção do CeE e autarquia garantem que filosofia será a mesma

Nos últimos anos, quatro colectivos artísticos assumiram um papel central no Cultura em Expansão (CeE), o projecto municipal que leva a arte a geografias mais periféricas e menos convencionais e, através dela, contribui para a coesão social e territorial. Os parceiros Visões Úteis, Confederação, Teatro do Frio e Sonoscopia asseguravam um “acompanhamento continuado” e cumpriam o duplo papel de “programadores e dinamizadores do trabalho com as comunidades”, resume o próprio site do projecto.