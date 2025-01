Tentar ser como as árvores

Ver as árvores como seres que respiram, sentem, comunicam e até dançam. Tentemos imitá-las.

Quando olhamos para uma árvore, podemos ater-nos apenas aos seus galhos, folhas e frutos. Se nos detivermos a observar durante mais tempo, podemos ver muito mais. “Pára e presta atenção às árvores ao teu redor. Olha mais de perto: há muito para descobrir”, sugere Emma Carlisle, que assina texto e ilustração de O Que Vês quando Olhas Para Uma Árvore?.

Depois da descoberta, convida-nos a ser um pouco mais como elas: não viver a correr, cuidar de nós, descansar, cultivar amizades, ser autêntico e espalhar raízes. Podemos imitar as árvores e dançar felizes tendo o vento como par.

Uma ideia que surgiu à professora de Ilustração Infantil na Universidade de Plymouth (em Inglaterra) durante os seus passeios madrugadores. “Todas as manhãs, levava uma chávena de chá para um pequeno prado. Queria certificar-me de que tinha tempo para relaxar antes de começar a trabalhar”, conta nas páginas finais do livro.

Recorda ainda que a princípio nada encontrava de especial nas árvores que avistava.

Com o passar do tempo, a sua atenção e sensibilidade aguçaram-se, percebendo que cada uma era única, com ramos de curvaturas singulares e cores diferentes.

Foto “As árvores são todas especiais e únicas” Emma Carlisle

Também se foi apercebendo da forma como as pessoas com elas interagiam, “usando-as como sombra nos dias soalheiros e como abrigo quando chovia”.

Tudo isso vai transparecendo na narrativa: “As árvores são todas diferentes, especiais e únicas, tal como as que vieram antes e as que virão a seguir. Vês esta árvore? Conheces outra igual?”.

Emma Carlisle passou a pensar nas árvores como indivíduos. “Há quanto tempo ali estariam? O que veriam das pontas dos seus ramos?” E não tardou a fazer “perguntas maiores”, como que idade teriam, se pensariam e sentiriam como nós. Fotografou-as, desenhou-as, investigou as suas histórias e partiu para “um antigo bosque que aparece em mitos e lendas”.

Foto Esboço de uma das árvores que inspiraram a autora e que viriam a fazer parte do livro Emma Carlisle

As ilustrações resultam desses passeios e mostram, quase sempre em tons verdadeiros e atmosferas envolventes, diferentes espécies, oportunamente legendadas, para que as possamos identificar nos nossos próprios passeios.

Pinheiro-silvestre, pinheiro-anão, palmeira-rainha, carvalho secural são algumas das identificadas: “Todas são feitas de tronco, ramos e folhas, mas cada uma tem o seu nome especial.”

Os fungos e a comunicação entre as árvores

Não sendo um livro informativo no sentido pleno do termo, reserva ainda espaço para nos ensinar que as árvores falam, mas sem usar palavras: “Uma rede de fungos que cresce em volta das raízes permite-lhes trocar entre si nutrientes e informação.” Transmite-nos ainda outros conhecimentos, mais ou menos científicos, mas todos de forma pertinente e simples.

No seu site, a autora diz que sempre gostou de desenhar e que desde pequena foi encorajada pelos pais “com viagens intermináveis à biblioteca e um bom fornecimento de lápis e tinta”. Formou-se em 2011 em Ilustração, mas só no último ano é que se interessou verdadeiramente por livros infantis. Rumou a Cambridge e fez mestrado nessa área. Ainda bem para nós.

É no final que somos explicitamente convidados a “ser mais como uma árvore”. Porque, como se escreve, “a sua simples existência recorda-nos que a vida deve levar-se com calma e que é importante cuidarmos uns dos outros sem nos esquecermos de nós próprios”.

Há quanto tempo não se senta à sombra de uma árvore?

O Que Vês quando Olhas para Uma Árvore? Texto e ilustração: Emma Carlisle

Tradução: Susana Cardoso Ferreira

Revisão: Joaquim E. Oliveira

Composição: Raquel Silva

Edição: Fábula

40 págs., 14,95 (online 13,46€)

Comprar

