6 brincadeiras para os miúdos: da comida às cantorias, com motas pelo ar

Atenção: A Sua Receita Será Transmitida!

17 a 26 de Janeiro

O palco do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) transforma-se numa bancada de cozinha para pôr ao lume a peça de teatro que Joana Barrios e Rogério Nuno Costa criaram à boleia do Ciclo das Comidas.

Neste espectáculo que é também um manual de receitas, o tempero está no “frenesi da fome que não é fome, é só vontade comer”, seja com a boca, seja com os olhos ou com as mãos. Um caldeirão onde entram histórias populares, frases feitas, a sabedoria dos avós, as receitas de TikTok, “mãozinhas e fiozinhos”, e uma participação especial em vídeo de Rita Blanco.

A mesa estende-se ainda ao podcast À Roda dos Alimentos, que debita novos episódios todas as segundas e quintas-feiras, até 7 de Fevereiro. Para maiores de 6 anos, Atenção: A Sua Receita Será Transmitida! está em cena ao sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes a 7€ (3€ até aos 18 anos).

Diário de Pilar na Amazónia

18 de Janeiro a 23 de Fevereiro

A maior floresta tropical do mundo serve de pano de fundo à peça de teatro criada por Miriam Freeland, encenada por Symone Strobel e levada à cena no Teatro Independente de Oeiras.

Apontada a maiores de 6 anos, conta a luta de Pilar e amigos para proteger a floresta amazónica de um grupo de madeireiros sem escrúpulos. Recorrendo à mitologia brasileira, à riqueza da natureza e a uma rede de protecção mágica, alerta para as consequências ambientais da desflorestação. Para ver aos sábados e domingos, às 15h30, com bilhetes de 10€ a 15€.

Como Anoitecer um Pirilampo, segundo o Dr. Qwrtzfgtlvskh

18 de Janeiro

Mário João Alves e a Ópera Isto! partem à descoberta do maravilhoso mundo dos pirilampos. Com o Dr. Qwrtzfgtlvskh a guiar a viagem, ficamos a saber que estes seres são afinal “pequenos invólucros rítmicos, música silenciosa, fotobatimentos do coração, luminocardiogramas do mundo”, que aguardam o anoitecer para poderem dar largas à cantoria. Por isso mesmo, importa saber como se anoitece um pirilampo. Sábado, às 15h, na Casa da Música do Porto (8€).

Tira-Linhas: Máquinas DaDa

18 de Janeiro

Na Fundação de Serralves (Porto), uma oficina para famílias que se inspira no tira-linhas (instrumento de desenho técnico), nas exposições patentes no museu e “no espírito irreverente” dos movimentos artísticos do dadaísmo e do surrealismo para criar “máquinas surrealistas, absurdas, poéticas”. Sábado, às 15h, na Sala do Serviço Educativo, com um custo de 12€ (grátis até aos 12 anos) e inscrição aqui.

Foto Tira-Linhas: Máquinas DaDa NVSTUDIO

Brincadeiras Líricas

19 de Janeiro

A primeira edição do Liedfest - Festival da Canção Erudita está a decorrer no Teatro Variedades de Lisboa. Fazendo prova da intenção de levar a riqueza deste formato a todos os públicos, o programa dá espaço a Brincadeiras Líricas, um recital encenado para crianças a partir dos 5 anos que se apresenta como uma “iniciação à riqueza do universo sonoro e dramático da canção, feito de mil cores, de mil subtilezas e de mil histórias”, descreve o manifesto.

Schubert, Brahms, Fauré, Poulenc, Gershwin e Berio são alguns dos mestres que dão o tom às pautas, interpretadas pela soprano Catarina Molder e pelo pianista Francisco Sassetti. Domingo, às 11h e às 16h, com bilhetes a 10€.

Luftman Extreme Freestyle

19 de Janeiro

Habilidade e coragem em doses generosas, espírito indomável e a paixão pelo motociclismo a correr nas veias. É nesta fórmula que assenta o espectáculo Luftman Extreme Freestyle, que transforma a Meo Arena (Lisboa) num lugar onde se desafiam os limites da gravidade (e o fôlego) com manobras vertiginosas de freestyle motocross.

Duplo mortal e mortal frontal são duas das habilidades do piloto espanhol Maikel Melero, pentacampeão mundial na modalidade e um dos convidados do evento, marcado para domingo, a partir das 17h. A entrada custa entre 20€ e 50€; as crianças até aos 12 anos têm um desconto de 5€.