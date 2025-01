Leão com ascendente em balança

Sei muito pouco sobre signos. Se me perguntarem o de alguém que nasceu a 15 de abril ou 20 de outubro não saberei dizer e terei ainda mais dificuldade em identificar características que se associam a cada signo. Sei que sou Leão, mas só descobri o meu ascendente este verão, quando me enamorei de uma escritora doida por astrologia e, na loucura da paixão, achei que era boa ideia oferecer-lhe o meu mapa astral.

Descobri que tenho ascendente em Balança, o que, sendo ignorante na matéria, me pareceu apropriado porque me considero justo e equilibrado, mas não perdi tempo com mais interpretações, nem quis conhecer o mapa astral dela. Algumas semanas depois, as coisas deixaram de fluir. Estaria escrito nas estrelas? Conhecer o mapa astral dela ter-me-ia ajudado a prever que ela se envolveria com um amigo meu? Isso, sim, seria uma informação verdadeiramente útil.

Devo ter um íman para este tipo de situações ou então trata-se de um qualquer flagelo geracional, porque já perdi a conta às vezes em que, no decorrer do primeiro encontro, lá surgem as duas perguntas sacramentais: “Qual é o teu signo?”, “E sabes dizer-me o teu ascendente?” Não havendo resposta para a última pergunta, ganha-se outra de bónus: “Podes dizer-me então em que dia, hora e local nasceste?” Ainda vamos nas entradas e já quase tenho o mapa astral traçado.

Recentemente, conheci uma beldade eslava num bar de Lisboa e, apesar de a conversa avançar aos tropeções porque o inglês dela era limitado, fizemos aquilo que as pessoas fazem hoje quando querem manter-se em contacto: seguimo-nos no Instagram. Distraído pelas suas poses sensuais em praias paradisíacas, quase não reparei que a biografia dela tinha apenas três palavras: “bruxa” e “mulher escorpião”.

Foi então que me contou que estudou astrologia védica (indiana) e está agora a dedicar-se à astrologia ocidental, porque “é uma ótima forma de as pessoas se conhecerem mais profundamente”. Um dia, enviou-me a previsão astrológica que estava a mostrar a uma amiga na noite em que nos conhecemos: “É possível conhecer e começar uma relação romântica com um estrangeiro.” O prognóstico saiu furado. Apesar de ela ser simpática e absurdamente atraente, os astros não se alinharam.

Não sei bem como chegámos aqui. Houve um tempo em que, quando queríamos conhecer alguém, perguntavam-nos qual era o nosso filme favorito, a nossa banda de eleição ou o prato de que mais gostávamos. Era um suplício, porque sempre tive dificuldade em fazer este tipo de escolhas, mas pelo menos não entregávamos o nosso destino ao alinhamento dos corpos celestes. Hoje, o que importa é saber o dia, o local e a hora exata de nascimento para colocar num qualquer site ou aplicação que nos dirá se temos boa compatibilidade afetiva e sexual.

Cansada de receber tantas mensagens minhas a perguntar-lhe a que horas nasci, a minha mãe ofereceu-me um azulejo que guardava desde o dia em que vim ao mundo. Nele, uma artista pintou uma cegonha a entrar num quarto para colocar no berço um bebé de quatro quilos. Numa das paredes há uma moldura com a data e o local, e, ao lado, um relógio com a hora exata a que nasci. Melhor seria se a minha mãe tivesse respondido como no meme que se popularizou: “Mantém-te longe dessa mulher!”

Foto DR

Foi por não conseguir ficar longe da Ana, uma das minhas melhores amigas, que aceitei a recomendação dela e instalei a aplicação The Pattern, para ver se nos dava mais luz sobre a nossa compatibilidade. Sinceramente, prefiro o método tradicional, em que as pessoas se beijam e vão para a cama para perceberem se funcionam bem juntas, mas a Ana é bela, meiga, inteligente e tem uma energia contagiante, por isso, à falta de melhor alternativa, lá decidi dar uma oportunidade à aplicação. Talvez nos dissesse que estava na hora de nos darmos uma oportunidade. Talvez a Ana acreditasse. Às vezes, só nos resta mesmo depositar a nossa esperança nos astros.

A análise da app The Pattern confirmou muitas das coisas que já sabíamos: “Há uma parte de ti que é exatamente o que a Ana procura num parceiro.” “Quando a Ana está contigo, há algo que se ilumina. É um sentimento de esperança para ela: pareces entender quem ela é e a pessoa em quem se está a tentar tornar.” “A conexão da Ana contigo é profunda. Os vossos caminhos cruzaram-se por uma razão, independentemente de acabarem juntos ou não.” “Tu e a Ana têm o potencial de se completarem, mas têm diferenças. Estás a descobrir que te queres comprometer com alguém a longo prazo; és leal e tens a capacidade de fazer a relação funcionar. Para a Ana, uma relação pode fazer sentido, mas apenas se a ajudar a perseguir o seu trabalho sagrado ou o seu chamamento.”

Chega a ser assustadora a precisão de alguns padrões que a app revela, mas as respostas que ela me deu já as tenho há muito tempo. Não sei se a Ana fez o mesmo exercício. Nunca falámos sobre isso, talvez por recearmos que nos deixasse exatamente no mesmo ponto de indefinição.

Várias das minhas amigas consultam ou consultaram astrólogos(as). Há até quem recorra regularmente a um(a) tarólogo(a). E há até quem tenha procurado “mestres com uma evolução espiritual que vai além do comum”. Não as censuro. Talvez a astrologia possa realmente ser uma ferramenta maravilhosa para muita gente, porque todos precisamos acreditar em algo. Há quem acredite em Deus. Há quem acredite que a posição dos astros pode condicionar a nossa personalidade, as nossas relações e outros aspetos da nossa vida. E há quem, como eu, não acredite em nada disso e só queira ter um encontro em que não me perguntem o meu signo e o meu ascendente. Será pedir muito?

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990