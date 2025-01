Uma viagem ao Barreiro para dizer “Viva o Barreiro!”

A leitora Rita Sá Alves num regresso ao Barreiro, entre memórias de outras viagens à cidade, rumo ao Sul. Saiu do Barreiro feliz e com vontade voltar para ver mais.

Quando eu era nova e as lágrimas para dentro ainda não me tinham engordado, apanhava ainda de madrugada o autocarro em direcção ao Terreiro do Paço, e de barco, via Lisboa branca e cinzenta como as gaivotas, desaparecer no meio do nevoeiro.

Lisboa sempre bela, triste e calma, fazia desta viagem um momento romântico e comovente. Ia em direcção ao Barreiro, apanhar o comboio das oito e cinquenta e cinco. Um comboio com janelas de abrir, bancos sem divisórias e chão de madeira. Parava, nesta viagem, em todas as estações e apeadeiros, e como era bom, a liberdade que sentia, em ir à minha própria sorte para o Sul do país.

Um dia destes, resolvi fazer o mesmo, não com a intenção de apanhar o comboio, pois já não se usa, mas de ir dar um passeio a esta cidade à beira Tejo. Sempre gostei deste sítio, e dos seus habitantes. Alguns que muito meus amigos foram. Gente que todos os dias passa a travessia do Tejo para trabalhar na capital, com um sorriso no rosto e um café já tomado.

Saí do barco e corri para o cemitério dos comboios, que sempre olhei com carinho antes de ir de viagem, outrora, e ainda existe! Belas máquinas, que tantas histórias têm para contar. A seguir olhei o rio, verde-escuro e negro, com alguns barquinhos estacionados. Perto das margens vi os moinhos de maré, que não foram demolidos, mas sim remodelados. São altos e brilhantes! Na Avenida da Praia, para além da agradável vista rio, vejo Lisboa lá longe acenando para mim.

Queria muito ir ao Bairro da CUF, com casas bonitas e acolhedoras, pintadas e alegres. E fui. A CUF, que foi em tempos o maior pólo industrial do país, que deu condições e muita esperança na vida a tantos operários que sempre trabalharam nas fábricas, duras e fumarentas.

Não tive tempo para ir à Casa Museu Alfredo da Silva, o pai da CUF, mas irei noutra altura, com certeza. Por sinal um interessante sítio para visitar, que conta a história deste grande visionário e empresário português. Perto, também há o Museu Industrial da Baía do Tejo, outro edifício a visitar, com muitos equipamentos e documentos, também relacionados com a Companhia União Fabril.

Resolvi ir almoçar, mesmo no centro do Barreiro, num restaurante, que fica numa das casas baixas de telha laranja escuro, com paredes de pedra e porta de madeira, onde comi muito bem, um assado no forno.

Para esmoer, fui passear ao Parque da Cidade, que é verde e lindo, com muita gente de cara alegre a caminhar. Lá, bebi um café olhando o grande repuxo de água azul transparente. A água azul, também existe nas muitas praias fluviais e bonitas, perto da cidade.

Gostaria muito de ter ido ao Arquivo Biblioteca Ephemera, depois do passeio ao Parque. Pelo que vi na televisão, e li nos jornais, tem tudo aquilo que eu gosto. Livros, cartazes, fotografias e muito mais antiguidades, preciosidades, raridades, que contam histórias. Imagino o ambiente da Ephemera, nostálgico, moderno e acolhedor. Quando lá for, devo ficar com vontade de lá morar.

Muitos dos sítios para visitar têm de ser com marcação prévia e há um número máximo de gente, para visitas guiadas. Há mais sítios, para visitar, como o Circuito de Arte Urbana (para os mais modernaços!), passeio na embarcação tradicional, chamada de Varino Pestarola, o Espaço Memória, centro de investigação, entre outros.

E lá se acabou o passeio a esta cidade de barro, onde irei voltar para ir onde não fui. Saí do Barreiro feliz. Viva o Barreiro!

Rita Sá Alves