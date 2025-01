Terminar o Rali Dakar: “Foi muito duro” mas “o sonho tornou-se realidade”

Maria Luís Gameiro participou no Rali Dakar na Arábia Saudita e foi relatando na Fugas a sua experiência em cada etapa

Estou a viver um dos momentos mais felizes da minha carreira. Este foi o sonho que mais alimentei nos últimos meses e, principalmente, nos últimos dias. Conseguimos! Chegámos ao fim deste Dakar! O sonho é real. Inundados de emoção, chegamos ao fim desta prova.

O Dakar não foi meigo nesta minha estreia e serviu-nos provações como nunca imaginei. A primeira semana foi intensa, com desafios sucessivos, desde problemas mecânicos, problemas de navegação, dormir no deserto, chegar tarde à Assistência e seguir com muito pouco tempo de sono. O frio! Nunca pensei ter tanto frio.

Foi muito duro. Mas acho que nesta segunda semana conseguimos encontrar a fórmula certa para chegar ao fim. Ainda assim, não escapámos a mais peripécias. A tudo, respondemos com força, resiliência e uma fé inabalável. No fundo, e apesar de tanta adversidade e muitos receios, sempre acreditei que podíamos terminar este Dakar. Esta sexta-feira, tal como se esperava, foi um dia para cumprir calendário. Já arrancámos em ambiente de festa, de sorriso rasgado e olhos postos no palanque montado no final da etapa.

Tenho tido muita sorte ao longo da minha carreira por tantos e tão bons momentos. Todavia, nada se compara a isto. Já temos algumas conquistas, mas esta é sem dúvida a mais saborosa e sem sombra de dúvida a mais suada. E só o consegui graças ao meu companheiro de viagem, o José Marques, cuja experiência e espírito combativo se revelaram absolutamente inestimáveis. Esta conquista é nossa, mas ele foi fundamental para que lá chegar.

Este é também o momento de agradecer a todos os que me acompanharam. Que me apoiaram. Que por minha causa perderam noites de sono e ganharam, não tenho dúvida, muitos cabelos brancos. Neste lote está incluído o meu marido, que é, ninguém estranhará, o meu maior fã. Com ele pus de pé esta ideia “louca” de fazer o Dakar e é em particular com ele que partilho este momento tão feliz que representa ter chegado ao final.

Um agradecimento especial também a todos os que aí em Portugal estiveram a torcer por nós, apoio que eu fui recebendo através de centenas mensagens e, naturalmente, para os leitores do Público com quem diariamente partilhei esta minha aventura inesquecível. Partilho com todos toda a alegria e orgulho que sinto pelo que conquistámos. Muito obrigada.

